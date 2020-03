FOX Sports et la WWE s’associent pour offrir Wrestlemania 36 (non exclusivement) et 22 heures de contenu WWE

LOS ANGELES – FOX Sports s’associe à la WWE pour offrir une nouvelle programmation riche en action aux téléspectateurs, notamment la toute première présentation à la carte du réseau de WRESTLEMANIA sur l’application FOX Sports et FOXSports.com. WRESTLEMANIA, hébergé par le propriétaire de FOX Sports Rob Gronkowski, aura lieu comme un événement de deux nuits pour la toute première fois ce samedi 4 avril et dimanche 5 avril à 19 h 00 HE.

Les téléspectateurs peuvent diffuser en direct deux nuits du pay-per-view WRESTLEMANIA pour 59,99 $ sur les applications FOX Sports et FOX NOW via des appareils mobiles et connectés tels que Apple TV, Android TV, Fire TV, Xbox One et Roku ou sur FOXSports.com. WRESTLEMANIA KICKOFF PART 1 et PART 2 débutera la couverture ce samedi et dimanche soir à 18h00 HE sur FS1 et FOX Deportes, avec un panel d’experts décomposant les matchs à venir de la nuit.

FOX Sports présentera 22 heures de contenu WWE intemporel à diffuser les mardis soirs ce printemps, en commençant par ROYAL RUMBLE 2020 ce soir à 19h00 HE sur FS1. La programmation supplémentaire sur FS1 comprend des éditions d’une heure de WRESTLEMANIA 31, WRESTLEMANIA 33 et WRESTLEMANIA 34, en plus d’autres spéciaux des séries «WWE 24» et «Ruthless Aggression». Le contenu comprend également la toute nouvelle série de la WWE intitulée “Best Of WWE” mettant en vedette “Stone Cold” Steve Austin, Triple H, John Cena, Charlotte Flair, Ric Flair, Brock Lesnar, Becky Lynch, Shawn Michaels, Roman Reigns et The Undertaker.

“Nous sommes heureux d’offrir cette nouvelle gamme de programmes WWE aux téléspectateurs en ces temps difficiles”, a déclaré Mark Silverman, Président, Réseaux nationaux, FOX Sports. «Nous espérons que cette programmation de divertissement sportif servira de soulagement indispensable aux fans. Nous apprécions le travail acharné et la créativité des équipes des deux côtés de notre partenariat à long terme avec la WWE. »

«Six mois après que notre partenariat historique a amené SMACKDOWN dans sa nouvelle maison sur FOX, nous sommes ravis de proposer encore plus de programmes premium, y compris WRESTLEMANIA, à travers l’ensemble du portefeuille de FOX Sports», a déclaré Stephanie McMahon, Chef de la marque de la WWE. “En partenariat avec FOX Sports, c’est un privilège de pouvoir divertir nos fans chaque semaine et de leur faire sourire en particulier pendant les moments où ils en ont le plus besoin.”

Un calendrier de programmation complet comprenant tous les événements et spéciaux suivra à une date ultérieure.

Enfin, la seule émission télévisée axée sur la WWE, WWE BACKSTAGE, revient ce soir à FS1 dans un format distant modifié à 23 h 00 HE sur FS1. Hôte Renee Young et analystes Booker T, Marc Henry et Paige Rejoignez-les depuis leurs maisons pour discuter des dernières nouvelles et faire leurs prédictions avant WRESTLEMANIA.