Gagnant actuel du trophée du plan Tuwaiq au WWE Super Showdown 2020

La WWE a inclus un match Gauntlet à 6 pour le trophée Tuwaiq au Super ShowDown 2020 qui se déroulera ce soir en Arabie saoudite. Ce match est exclusif à l’alignement de Monday Night Raw, car toutes les superstars annoncées appartenaient uniquement à la marque rouge. Les superstars prêtes à concourir pour le trophée seraient,

– AJ Styles

– R-Truth

– Bobby Lashley

– Rey Mysterio

– Erick Rowan

– Champion des États-Unis Andrade

Maintenant, selon les rapports révélés par des sources, la WWE a précédemment prévu quelque chose de différent pour le trophée Tuwaiq. Mais les plans ont changé l’accumulation des yeux pour l’un des meilleurs matchs de Wrestlemania 36.

Selon The Dirty Sheets, l’ancien champion de la WWE 24/7 R-Truth était le vainqueur initialement prévu du trophée Tuwaiq. Mais maintenant, «The Phenomenal» AJ Styles devrait gagner ce match.

Breaking: The Undertaker fera le retour de la WWE à Super Showdown

AJ Styles va réclamer ce trophée Tuwaiq inaugural pour prendre un élan avant son match de rêve contre The Undertaker à Wrestlemania 36. La WWE veut le faire devenir le «roi de toutes les époques» avant le choc monumental avec The Deadman. L’histoire initiale concernant cette confrontation a déjà été lancée sur WWE Raw.

Grande raison pour laquelle la WWE a remplacé Rusev par Rey Mysterio lors du Super Showdown

AJ Styles est revenu sur l’émission lors de l’épisode du 17 février avec des affirmations audacieuses selon lesquelles il gagnerait le prochain match du trophée Tuwaiq au WWE Super ShowDown 2020. Il s’est également dit être le nouveau «M. WrestleMania “sans qui le” show of shows “ne serait pas le même.

L’ancien champion de la WWE a poursuivi qu’il ne se souciait pas de qui il affronterait dans l’événement principal de WrestleMania 36, ​​mais il voulait être un champion. L’avenir ne le dérange pas et il pourrait être entre Brock Lesnar, The Undertaker, Shawn Michaels ou Hulk Hogan. Sa promo s’est terminée où il s’est vanté de vaincre quiconque à la plus grande scène de tous pour devenir le nouveau champion de la WWE.

Pourquoi The Undertaker Vs. AJ Styles se passe à la WWE Wrestlemania 36?

Eh bien, il n’y aura aucun titre en jeu lors du match de Wrestlemania contre The Undertaker. Mais remporter le trophée Tuwaiq ajouterait certainement une autre distinction à son illustre carrière. À partir de là, il serait en route pour un voyage dans la compétition dans un match fantastique contre le plus prolifique de tous les temps à la plus grande scène.