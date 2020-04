Gagnant potentiel pour Edge Vs. Randy Orton à Wrestlemania 36

Edge et Randy Orton ont été impliqués dans l’une des rivalités les plus personnelles de l’histoire de la WWE depuis la nuit après le Royal Rumble 2020.

La nuit qui devait être une réunion entre ces deux amis s’est avérée totalement opposée après l’attaque vicieuse d’Orton contre le rapatrié. Ces deux légendes ont produit certains des meilleurs travaux de toute leur carrière, allant de l’avant.

AJ Styles révèle les règles du match de Boneyard contre Undertaker à la WWE Wrestlemania

Depuis lors, une rivalité joliment organisée s’est développée sur Raw, qui aurait pu être plus intense sinon la pandémie de coronavirus aurait éclaté. Mais cela ne minimise pas la meilleure querelle de WrestleMania de cette année qui se déroule sans public.

Maintenant, cette querelle sera dissipée cette semaine lors de la série de spectacles, alors que les deux vétérans se préparent pour un match Last Man Standing à fort enjeu.

Le WWE Hall of Famer Edge a-t-il refusé de se produire à Wrestlemania 36?

Considérant que cette querelle a été appréciée par l’univers de la WWE et que cela marque également le retour du concours de singles pour Edge, les spéculations sévissent sur le résultat du match WrestleMania.

Comme on le voit sur Sky Bet, les cotes de paris pour ce match ont été publiées, ce qui indique que la superstar classée R est le favori actuel pour sortir vainqueur. Après tout, il vient de faire le plus grand retour de l’histoire de la lutte professionnelle et la WWE ne peut pas tout gâcher.

En termes de cotes publiées, Edge est actuellement le 1/3 favori pour remporter ce combat Last Man Standing à la vitrine des immortels. Randy Orton, quant à lui, est l’opprimé avec une cote de 9/4.

Cela a du sens puisque l’ancien champion du monde à 11 reprises a besoin de cette victoire tout en poursuivant sa carrière à la WWE en signant un accord pluriannuel avec l’entreprise. Sortant de la retraite, la WWE ne peut tout simplement pas ruiner son élan.

Comment Edge a fait l’histoire sur la route de la WWE Wrestlemania 36?

Pendant ce temps, Edge est aussi celui qui a tout à prouver dans ce retour de WrestleMania, pas Randy Orton. Le Viper a blessé sa femme avec un RKO, il y a quelques semaines, produisant une vengeance à l’écran qui ne devrait pas laisser Edge s’arrêter sans victoire. Mais là encore, nous ne savons jamais quel genre de torsion la WWE pourrait apporter au mélange.

S’ils ont l’intention de continuer la querelle après WrestleMania 34, alors il sera intéressant de voir si Edge sortira vainqueur ou non. Mais les chances sont grandes que ces deux étoiles se séparent.