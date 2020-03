Gail Kim s’ouvre sur un retour “ décevant ” à la WWE

L’ancienne star de la WWE Gail Kim a récemment été interviewée par 411Mania pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Si elle sentait que son retour à la WWE était une déception:

Euh ouais, tu sais si je vais être complètement honnête. Mais quand je suis retourné, j’ai dégagé mon chemin en termes de comment je me sentais, et j’étais vraiment optimiste. Et à ce moment-là, je me souviens parce que c’était passé la Diva Search et tout ça, ce genre était déjà parti depuis longtemps. Et ils recommençaient à faire lutter les femmes. Et donc je me sentais très positif, et je me disais: «D’accord, je suis plus fort. Je suis plus sage, j’ai plus d’expérience à mon actif. »

Et j’avais fait le truc avec Awesome Kong, donc ça m’a donné plus de confiance. Et donc quand je suis rentré, c’était – c’était décevant, je dirai. Je dirai que je n’ai jamais eu l’impression d’être habitué à mon potentiel, vous savez. Ils avaient vu ce que j’avais fait à la TNA, et c’est pourquoi ils m’ont réembauché. Et donc, je pense qu’une chose logique serait de vous utiliser au mieux de vos capacités, et ce que vous savez est génial à propos de cette personne, à propos de ses talents. Mais je n’ai jamais eu l’impression que cela se produisait.

Son départ ouvrant la voie à son retour à la TNA:

Et c’est ainsi que je vois les choses, parce que beaucoup de gens me disent: “Oh, tu sais, je ne comprends pas pourquoi la WWE ne t’a jamais utilisé correctement.” Ou de l’autre côté de la médaille, un beaucoup de gens disent: “Pourquoi êtes-vous si amer à ce sujet?” Et pour moi, écoutez. Je regarde en arrière, et la façon dont je l’ai regardé est que s’ils ne m’avaient pas traité de cette façon, je n’aurais jamais fait tout ce que j’ai fait dans la TNA.

Je n’aurais jamais – vous savez, alors je suis retourné à TNA / Impact, et j’ai eu ma querelle avec Taryn Terrell. Et s’ils ne m’avaient pas traité de cette façon, je n’aurais pas perdu, non? [laughs] Je n’aurais pas pu faire ce match par la suite. Et donc, je suis reconnaissant pour chaque expérience. Je crois vraiment en «tout ce qui se passe dans votre vie est censé être», et cela arrive pour une raison. Cela semble très cliché, mais j’y crois vraiment.

Et vous ne saurez peut-être pas pourquoi des années plus tard. Et je suis tellement satisfait et heureux de ma carrière, et vous savez qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu’ils ont terminé leur carrière avec une fermeture. Et c’est pourquoi je ne reculerai jamais sur un ring lors d’un match officiel parce que je sais que c’est une chose très rare à avoir, et je suis très reconnaissant. Et je ne veux pas que les fans se souviennent de moi comme de mon mieux.

Sa première réaction au scénario avec Daniel Bryan et les Bellas:

Eh bien en fait, je vais vous raconter une petite histoire dans les coulisses avec ça. J’étais littéralement – j’étais sur la boucle du show maison ce week-end, et je me souviens que j’étais prêt à arrêter. J’allais à Raw et j’allais arrêter. J’avais juste fini, très fini. Et Brian Gewirtz, le scénariste en chef de Raw qui, nous nous entendions bien… Je savais que beaucoup d’histoires qu’il avait écrites venaient juste de se casser. Et donc il m’avait appelé avec enthousiasme, parce qu’il disait: “Oh mon dieu, nous avons enfin une histoire pour toi.”

Et je me disais: “Oh mon Dieu, la semaine où j’allais arrêter, il m’appelle pour me dire qu’il est tellement excité qu’il a un scénario pour moi. C’était quelque chose avec quoi j’ai vraiment lutté, j’étais juste comme «Ugh, que dois-je faire», vous savez. Et donc il m’a raconté l’histoire, et je me suis juste dit: “D’accord, je vais essayer et voir où ça va.”

Comment elle a ressenti le scénario:

Et vous savez, c’était une bonne expérience en termes d’avoir une histoire et d’être plus – pas un lutteur, mais un personnage, je suppose, parmi l’histoire. Les gens s’en souviennent, je vais le dire. [laughs] Ça c’est sûr. Donc, cela a prolongé mon séjour là-bas, et je pense que nous l’avons joué. Et c’était essentiellement comme, je me souviens qu’ils étaient vraiment satisfaits.

Ils ont adoré les combats de chats et toutes ces choses, et nous avons eu comme deux autres combats de chats après les coulisses et sur le ring. Et puis j’ai été en quelque sorte remplacée par Eve Torres dans ce scénario, et je me souviens avoir pensé: “ D’accord, pourquoi cela est-il arrivé? ” pourquoi je n’étais pas utilisé. Et je n’ai vraiment pas eu de réponse.

Donc j’étais vraiment malheureux, et je crois vraiment que dans la vie, il faut juste être heureux. Et je n’ai jamais – à ce moment-là, l’argent n’était pas important pour moi. Je savais, j’avais l’impression que je comptais littéralement mon temps, et je savais que j’avais quelque chose à donner à cette entreprise. Et donc j’ai dit: “Je dois partir. Je dois partir.’

