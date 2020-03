Gary Cappetta parle des débuts de l’AEW, Chris Jericho, Blood & Guts

Gary Michael Cappetta, l’un des plus grands annonceurs de ring de l’histoire de la lutte, a fait son retour dans la lutte professionnelle après plus de vingt-cinq ans. Cappetta a joué le rôle de «Master of Ceremonies» il y a deux semaines entre Chris Jericho et Jon Moxley sur AEW Dynamite.

Cappetta a rejoint le Wrestling Epicenter pour discuter de son bref temps avec AEW.

Comment est né l’angle?

«C’était une sorte de semaine folle. J’avais entendu des conversations de podcast, puis AEW m’a contacté dimanche », a révélé Cappetta. “Ensuite, Booker T a raconté une sorte d’histoire sur FS1 [WWE Backstage] à propos d’une conversation que nous avons eue des années auparavant. J’étais un peu incertain, pour vous dire la vérité car je venais d’être averti environ trois jours auparavant. Mon premier réflexe a été de m’en éloigner. Mais, ils ont dit: «Non, nous voulons que vous fassiez cela.» [Laughs] Alors, ils m’ont en quelque sorte convaincue! »

Comment Gary Cappetta a-t-il réagi au tir de pot de Chris Jericho?

“J’ai dit à David Penzer que je lui avais pris une balle [laughs]! Chris Jericho est magistral. Je ne sais pas s’il a pensé à ça ou si c’était juste ses grands instincts naturels. Mais si vous regardez ce qu’il a dit – il m’a rabaissé mais il ne m’a pas réprimandé. Il y a une différence, une grande différence entre les deux », a déclaré Cappetta.

Cappetta a ajouté comment Jericho lui avait envoyé une vidéo pour donner à Cappetta une idée de la façon dont l’angle allait se jouer.

“Alors, il m’a envoyé une longue vidéo de sa vision et quand j’ai vu sa vision, j’ai dit:” Ouais, je peux le faire. “Alors, je lui ai parlé dans sa loge plus tôt dans la journée. En fait, lors de ses premières insultes, je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qu’il avait dit parce que la foule était si forte », a admis Cappetta. “Je savais juste qu’il m’insultait alors j’ai réagi à une insulte générale [laughs]. “

Reviendra-t-il pour AEW Blood & Guts?

«Nous avons parlé après l’émission mercredi soir. Nous en avons parlé, me ramenant éventuellement pour faire quelque chose en cours de route. Je considérerais tout ce qu’ils ont apporté », a déclaré Cappetta.

Qu’avez-vous pensé du retour de Gary Michael Cappetta? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.