Gauntlet et Rematch confirmés pour le WWE Smackdown de cette semaine

Cette semaine, Smackdown servira d’édition de retour à la maison pour la WWE Elimination Chamber qui aura lieu ce dimanche au Wells Fargo Center de Philadelphie, en Pennsylvanie. Les dernières hypes pour le PPV seront là, c’est pourquoi deux matchs supplémentaires ont été confirmés.

Selon les dernières confirmations, il y aurait un Gauntlet ainsi qu’un match revanche de la semaine dernière afin de donner le ton pour le spectacle PPV final avant Wrestlemania 36.

Un Tag Team Gauntlet Match a été annoncé pour le WWE SmackDown de vendredi sur FOX qui aura une implication majeure dans Elimination Chamber. Ce Gauntlet est composé de six équipes de la marque bleue qui s’affronteront à l’intérieur de la structure de la Chambre ce dimanche.

Les équipes sont The New Day, Lucha House Party, Heavy Machinery, Dolph Ziggler et Robert Roode, The Usos et les champions de SmackDown Tag Team John Morrison et The Miz.

Conformément à la stipulation, les vainqueurs du Gauntlet Match gagneront le droit de participer au match de chambre de dimanche, en dernier. Il a été confirmé que cela de la marque bleue sera contesté pour les titres de l’équipe SmackDown Tag détenus par Morrison et The Miz. Celui qui remporte le Gauntlet demain soir, obtient le plus grand avantage car il pourrait finir par remporter les titres.

Outre le Gauntlet, Smackdown proposera également un énorme match par équipe de la division féminine. Ce sera un match revanche où Sasha Banks et la championne féminine de SmackDown Bayley feront équipe contre Naomi et Lacey Evans.

La semaine dernière, la même formation a livré le concours remporté par ce dernier duo. La connexion Boss n Hug a maintenant la possibilité de demander la rédemption.

De plus, cette confrontation de l’émission de ce soir pourrait mettre en place un concours à Elimination Chamber, peut-être le troisième et dernier match à l’intérieur de la structure de la cage en acier. Cela dit, Smackdown de cette semaine a la programmation ci-dessous qui a lieu au KeyBank Center de Buffalo, New York,

* Une nouvelle “Firefly Fun House” avec Bray Wyatt

* Lacey Evans et Naomi contre Sasha Banks contre la championne féminine de SmackDown Bayley

* Tag Team Gauntlet Match pour gagner la dernière entrée dans la chambre d’élimination: The New Day, Lucha House Party, Heavy Machinery, Dolph Ziggler et Robert Roode, The Usos, les champions de SmackDown Tag Team John Morrison et The Miz