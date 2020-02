Goldberg affirme que Matt Riddle est «ennuyeux et ne partira pas»

Réseau WWE

L’ancien WCW, champion du monde des poids lourds et champion universel Goldberg a déclaré au podcast Total Slam que Matt Riddle était “ ennuyeux ” et pas quelqu’un avec qui il sentait qu’il se verrait un jour.

Riddle ne semble pas se contenter de simplement chasser Brock Lesnar à une occasion donnée. Au lieu de relâcher ses taquineries et ses taquineries constantes après la chaleur qu’il a attrapée dans les coulisses du Royal Rumble 2020, Jedusor semble avoir doublé et n’a montré aucun signe d’abandon de son approche de division des médias sociaux envers les grands garçons établis Lesnar Bill Goldberg.

Hier, il a tweeté qu’il allait “ regarder frère ” en réponse à la prise de Goldberg contre The Fiend au Super Showdown jeudi prochain, il semble que Jedusor soit enfin passé sous la peau du vétéran.

Goldberg a déclaré à Total Slam que «Jedusor est comme un booger coincé dans le nez; il est ennuyeux et ne s’en ira pas. Il n’a aucune influence sur la vie de Goldberg. Période. Fin de l’histoire. C’est le domaine de la lutte et parfois, lorsque vous êtes en public, vous pouvez rencontrer un ancien ennemi et vous ne pouvez jamais savoir comment la situation va évoluer. C’est ce que c’est, et nous ne nous voyons pas du même œil. ‘

Il est évident que Jedusor est à la recherche d’un match à contrecœur avec Lesnar ou Goldberg (ou les deux?!) Malgré le fait que les deux hommes ne semblent pas à distance intéressés à jeter avec le “ King of Bros ” sur le ring.

Cependant, si suffisamment de buzz est joué pour un combat potentiel entre l’ancien et le nouveau garde, Vince McMahon ne fera pas obstacle à ces deux personnages distincts réglant leurs différences dans le ring.