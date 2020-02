Goldberg commente le retour de la WWE, un modèle pour le peuple juif

Lors d’une récente apparition sur le podcast Total Slam israélien, Goldberg a commenté son retour à la WWE, étant un modèle pour le peuple juif, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Être un modèle pour le peuple juif: «Tu sais quoi, je ressens la même chose. Et je suis honoré et privilégié d’être placé dans ce genre de catégorie. Vous savez, généralement quand vous sortez, vous vous battez pour vous-même. Mais j’avais l’impression que chaque fois que je faisais partie du cercle carré, je me battais pour tout le peuple juif. C’est vraiment ce que je ressentais. J’étais une représentation d’eux, et je le serai toujours. Et je voulais le présenter sous un jour positif et être ce super-héros que tout le monde souhaitait pouvoir être, et juste donner le bon exemple à ceux qui suivent mes traces. »

Sur «l’atmosphère» de sa famille à son retour à la WWE: «C’était l’enfer. C’était une situation dans laquelle ma famille ne s’était jamais retrouvée auparavant. J’avais évidemment pris ma retraite plusieurs années avant la naissance de mon fils. Et vous savez, j’ai eu l’occasion de revenir en arrière. Et la seule raison pour laquelle j’envisagerais de remettre les bottes et de remettre les malles, c’est pour ma famille. Et c’était quelque chose qu’ils n’avaient jamais vu, jamais expérimenté auparavant. Et je voulais qu’ils soient dans le moment présent et en fassent l’expérience par eux-mêmes parce que c’est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment éloquent. C’est difficile de brosser un tableau pour quelqu’un dans une situation aussi sauvage, et de lui faire comprendre ce qui se passe réellement. J’ai donc pensé que je les laisserais tomber juste au milieu de la situation et qu’ils pourraient le découvrir par eux-mêmes. “

Sur les défis de son retour: «Mais il n’a pas été rempli d’un itinéraire facile par un effort d’imagination. Il y a eu des épreuves et des tribulations en cours de route. Et vous savez, à mon âge accéléré, ce n’est pas la chose la plus facile de redevenir le vieil Goldberg. Vous faites donc de votre mieux et vous espérez que cela suffira. Et vous savez, c’était une atmosphère tumultueuse pendant un petit moment. Mais c’est exactement ce qui se passe quand je dois devenir vert de temps en temps. “

(h / t – 411 Lutte)