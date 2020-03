Goldberg crée l’histoire des médias sociaux de la WWE

La WWE a annoncé lors du Raw de la nuit dernière qu’une photo de Goldberg tenant le titre universel (publiée juste après l’événement Super ShowDown de la semaine dernière) est devenue la plus appréciée de l’histoire des médias sociaux de la promotion.

À ce jour, la publication Instagram a amassé près de 900 000 likes.

La société a noté dans une galerie WWE.com de l’année la plus appréciée de l’année dernière que le précédent recordman était le retour de Royal Mystble de Rey Mysterio en 2018. Cela a atteint un éblouissant 707 650 likes. Pendant ce temps, le retour dans le ring de Daniel Bryan la même année a obtenu un énorme 625 237 likes.

Ces deux pâles par rapport aux chiffres que Goldberg accumule, et cela ne manquera pas de rendre furieux les fans qui détestaient le fait qu’il ait battu le “ Fiend ” de Bray Wyatt pour remporter la ceinture en Arabie saoudite. Comme le changement de titre ou non, il est facile de voir pourquoi la WWE a choisi cette voie, compte tenu de cette impressionnante histoire des médias sociaux et des rapports (crédités davantage à John Cena qu’à Big Bill, certes) que la note de SmackDown a reçu un coup de pouce vendredi dernier.

Se pourrait-il que le très décrié Vince McMahon connaisse en fait plus d’une partie des gens qui chantent sur Internet? Non, cela ne pouvait tout simplement pas l’être, n’est-ce pas?