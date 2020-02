Goldberg discute de son match décevant avec l’entrepreneur

Lors d’une apparition sur le podcast Total Slam, Bill Goldberg a parlé de son match contre The Undertaker lors de l’événement Super Showdown de l’année dernière.

C’est là que Goldberg a subi une commotion cérébrale au début du match. Après un bon départ, tout était en descente à partir de là.

«Mon match avec Taker a été la tempête parfaite sans succès. À la fin de la journée, je n’ai pas été sur le ring pendant deux ans. Il faisait 150 degrés. Undertaker et moi n’avons jamais travaillé ensemble auparavant », a déclaré Goldberg. «Mon personnage est basé sur le réalisme. Mon personnage est basé sur l’intensité et parfois j’oublie que je suis un peu plus âgé que je ne l’étais et que mon corps n’est pas [the same]. C’était un endroit au fil des ans que je me suis parfois assommé. Pourquoi? Parce que je refuse de faire là-dedans quelque chose qui ne semble pas réel. Si je vais faire quelque chose, je vais le faire à 100%. Si je me suis assommé, tant pis, je me suis assommé.

«J’ai dû y faire face et ce n’était que de ma faute car je suis allé trop fort. Vous ne pouvez pas me le reprocher parce que je voulais donner le meilleur spectacle possible, je voulais rendre ma famille et mes fans fiers. Je voulais réaliser un rêve pour moi et avoir un bon match avec Taker, mais cela ne se passe pas toujours comme vous le souhaitez et malheureusement, c’était à la télévision. Tout le monde dans le monde l’a vu… mais bon, quel match défie un être humain? Pendant deux semaines, je me suis senti mal à ce sujet, et je pense que Taker et moi devrions nous faire une tape dans le dos pour nous mettre là-bas à notre âge et faire les choses que nous faisons pour divertir les gens. »

Merci à WrestlingInc.com pour le devis.