Goldberg parle de la critique de Matt Riddle

Lors d’une apparition sur le podcast Total Slam, Bill Goldberg a parlé de ses sentiments envers Matt Riddle après l’avoir publiquement appelé et critiqué. Voici ce qu’il avait à dire:

«L’énigme est comme un booger coincé dans le nez; il est ennuyeux et ne s’en ira pas. Il n’a aucune influence sur la vie de Goldberg. Période. Fin de l’histoire. C’est le domaine de la lutte et parfois, lorsque vous êtes en public, vous pouvez rencontrer un ancien ennemi et vous ne pouvez jamais savoir comment la situation va évoluer. C’est ce que c’est, et nous ne nous voyons pas du même œil. “

Merci à WrestlingInc.com pour le devis.