Goldberg réagit à la réaction contre la victoire du titre universel de la WWE

Le Temple de la renommée de la WWE et champion universel Goldberg est apparu sur The Bump pour parler de sa récente victoire.

Découvrez les faits saillants:

Les commentaires négatifs qu’il a reçus pour sa victoire:

J’adorerais les voir le faire, à tout âge, et encore moins à 53 ans. J’ai répondu à un appel téléphonique, et j’ai fait tout ce que j’avais à faire pour me préparer dans un court laps de temps, et fournir un peu de Goldberg là-bas. Heureusement, j’ai pu le faire, et j’ai hâte à la prochaine [his title defense against Roman Reigns at WrestleMania 36]. Si je reçois un appel téléphonique et je crois que je peux encore faire ce que j’ai fait dans la journée à un niveau au moins acceptable, alors je ne dirai pas «non». Si vous me lancez un défi, je suis va le prendre.

Avoir la photo la plus appréciée sur Instagram de la WWE et être appréciée par la jeune génération / technophile:

C’est un honneur et un privilège. Pour pouvoir continuer à le faire, c’est ce qui me pousse. C’est ce qui m’amène à m’entraîner 3 fois par jour et à manger 10 à 15 000 calories et à aller au PT entre les deux. J’ai un travail, j’ai une mission et j’ai une réputation que je dois tenir pour responsable. C’est vraiment une communauté différente.

L’activité de lutte a changé de façon exponentielle, avec Internet, et surtout avec les fans, qui paient leur argent durement gagné et vont là-bas et parlent négativement de nous. Je suppose qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent. Je pense qu’en fin de compte, les gens sont plus soucieux d’être ce type qui a commencé ce chant négatif. Il ne suffit plus de faire partie du spectacle. Ils veulent que ce soit leur émission, et ce n’est pas le cas.

Règne romain:

Je suis venu ici pour une raison, et c’est la raison pour laquelle je suis venu. Il est dans ma ligne de mire depuis que j’ai entendu dire qu’il a joué pour Georgia Tech et qu’il fait la lance. J’adore Roman à mort. J’apprécie beaucoup ce qu’il a fait en tant qu’artiste et en dehors du ring. Je suis l’un de ses fans numéro un. Il n’y a pas d’animosité là-bas, j’ai juste un travail à faire. Babyface, talon, je m’en fous de ce que c’est. Je vais sortir et lui arracher le visage comme je le fais avec tout le monde.

Les différences dans sa lance et Reigns »:

Je ne lance pas pour prendre contact. Je lance pour traverser les gens. Reigns est un peu plus théâtral, et le mien consiste à faire souffrir.

Lire aussi: Eric Bischoff réagit à la décision de la WWE de faire battre Goldberg par le démon

H / T Wrestling Inc. pour les transcriptions