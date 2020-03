Goldberg réagit sur le jeu pour la victoire au titre universel de la WWE

Comme mentionné plus tôt, Goldberg remportant le WWE Universal Championship n’a pas été bien accueilli par la plupart des fans de catch. Il est entré dans le deuxième titre universel en battant “The Fiend” Bray Wyatt au WWE Super ShowDown, la semaine dernière. De nombreux membres de WWE Universe se sont tournés vers les réseaux sociaux pour révéler leurs frustrations face à ce nouveau changement de titre.

Goldberg est bien conscient du contrecoup et a noté à ce sujet. Il a fait une apparition sur The Bump de la WWE, cette semaine pour révéler les réactions négatives qu’il a reçues récemment. Mais il traite très bien les critiques et prévoit d’aller de l’avant.

En parlant de Super Showdown, Goldberg a révélé qu’il était prêt à être de retour sur le ring avec un appel téléphonique de la WWE. Ce n’est pas facile de se remettre en forme à cet âge en un minimum de temps. Mais il est déterminé à donner le meilleur de ce qu’il peut offrir à la marque WWE. C’est le meilleur que l’entreprise attende de lui et il continuerait à le livrer, quoi qu’il arrive,

“Je serais ravi de les voir le faire, à tout âge, et encore moins à 53 ans”, a déclaré Goldberg. «J’ai répondu à un appel téléphonique et j’ai fait tout ce que je devais faire pour me préparer en peu de temps et fournir un peu de Goldberg. Heureusement, j’ai pu le faire, et j’ai hâte à la prochaine [his title defense against Roman Reigns at WrestleMania 36]. Si je reçois un appel téléphonique et je crois que je peux encore faire ce que j’ai fait dans la journée à un niveau au moins acceptable, alors je ne dirai pas «non». Si vous me lancez un défi, je suis va le prendre. “

Cependant, il est intéressant de noter que malgré les réactions négatives, la victoire au titre universel par Goldberg retient l’attention, même du grand public. La photo de Goldberg remportant le Championnat Universel, était le post le plus aimé sur Instagram de la WWE de tous les temps, comme l’a déclaré le panéliste Ryan Pappolla. La WWE elle-même a publié les statistiques sur Twitter.

Cela signifie que l’acceptation de The Myth parmi les jeunes n’a pas diminué. Pappola a donc demandé à Goldberg ce que cela fait d’être aimé par la jeune génération. Pour être plus précis, il parlait de la “base de fans avertis des technologies / médias sociaux”. Répondant aux questions, le double champion universel a déclaré ce qui suit:

“C’est un honneur et un privilège”, s’est exclamé Goldberg. “Pour pouvoir continuer à le faire, c’est ce qui me pousse. C’est ce qui m’amène à m’entraîner 3 fois par jour et à manger 10 à 15 000 calories et à aller au PT entre les deux. J’ai un travail, j’ai une mission et j’ai une réputation que je dois rendre responsable. »

Le 27 février, épisode de Friday Night SmackDown, Roman Reigns a défié Goldberg pour le match du championnat universel à WrestleMania 36. Il a été confirmé plus tard que ces deux-là se disputeraient le titre le 5 avril au stade Raymond James.