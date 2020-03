Goldberg réfléchit à Vince McMahon le choisissant pour battre Brock Lesnar à WrestleMania 20

Goldberg était un invité récemment sur Inside The Ropes où il a parlé d’un large éventail de sujets, y compris battre Brock Lesnar à WrestleMania 20.

À l’époque, cet événement marquait les dates finales pour les deux stars qui quittaient l’entreprise. Les fans présents le savaient et les ont hué tout au long du concours.

“Voici la chose cependant. Si ce scénario vous est présenté et que vous êtes Vince McMahon, que diable faites-vous? », A déclaré Goldberg. “Qui laissez-vous gagner, qui détestez-vous le moins?”

«Je me demande simplement comment il a pris cette décision. Je le fais vraiment parce qu’il voulait me tuer. Je sais qu’il voulait tuer Brock. Donc, je suppose qu’il voulait tuer Brock plus et c’est pourquoi j’ai gagné. »

Il a ensuite noté: «C’était difficile», a déclaré Goldberg. «Ça m’a fait mal au cœur. Vous ne vous sentez pas apprécié après être allé là-bas et avoir fait de votre mieux. Le pire dans tout ça était au début, quand je suis monté sur le ring, j’ai regardé Brock et je jure qu’il voulait me tuer. Je veux dire qu’il avait le pire air sur son visage. J’étais comme uh-oh, oh mon Dieu, que se passe-t-il ici? Pourquoi est-ce ainsi? “

