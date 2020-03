Goldberg-Roman Reigns-Rob Gronkowski fait ses débuts à Smackdown

Le champion universel de la WWE, Goldberg, sera en direct sur SmackDown sur FOX, la semaine prochaine après avoir raté le spectacle pendant deux semaines consécutives. Il a été annoncé que The Myth sera présent sur le salon pour signer le contrat de officialisation de son match contre Roman Reigns. Ce match a déjà été confirmé par la WWE pour le «show of shows», après Super ShowDown en février.

Vendredi prochain sur #SmackDown, @WWERomanReigns & #UniversalChampion @Goldberg signera sur la ligne pointillée pour leur confrontation #WrestleMania! https://t.co/uCLPJdDpPo

– WWE (@WWE) 14 mars 2020

Pendant ce temps, Roman Reigns était présent lors du SmackDown de cette semaine pour discuter de son prochain combat contre Goldberg lors d’une interview avec Michael Cole. Le Big Dog a montré son plein respect pour Goldberg, mais l’a traité de joueur à temps partiel qui n’est tout simplement pas prêt à suivre le calendrier exténuant de la WWE.

Donc, il est tout à fait normal qu’il bat Goldberg pour reprendre le titre et prendre la première place qui lui revient sur SmackDown.

La semaine prochaine, SmackDown assistera également aux débuts du vétéran de la NFL Rob Gronkowski, comme l’a confirmé la WWE. Annonce équipe de Michael Cole et Triple H a parcouru le segment des coulisses de la WWE où les négociations de Gronk avec la WWE ont été discutées. Cole a ensuite confirmé que l’ancienne star des New England Patriots a signé avec l’entreprise et sera désormais connue comme une star de la WWE, pour aller de l’avant. Il fera sa première apparition à la télévision, la semaine prochaine.

RUPTURE: @RobGronkowski sera sur #SmackDown LA SEMAINE PROCHAINE! pic.twitter.com/1OMCQr1nUr

– WWE (@WWE) 14 mars 2020

👀👀👀👀 @ MojoRawleyWWE annonce que @RobGronkowski sera sur #SmackDown NEXT WEEK !!! pic.twitter.com/RGeWY6caKb

– WWE (@WWE) 14 mars 2020

Bon ami de Rob Gronkowski, Mojo Rawley était présent sur le commentaire de SmackDown, cette semaine pour noter les débats qui ont finalement confirmé que Rob était programmé pour sa première apparition.

Mojo est toujours membre de la liste WWE RAW mais cela pourrait changer car la société affecte son bon ami sur FOX pour SmackDown. Mojo a également confirmé qu’il ferait également une apparition aux côtés de Gronk.

Il a été rapporté plus tôt que cette apparition à SmackDown pourrait conduire à un segment WrestleMania pour Rob Gronkowski. Mais il ne combattra pas dans un match car il ne sera pas prêt à lutter à l’intérieur du cercle carré.

SmackDown, la semaine prochaine devrait avoir lieu au Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Mais la pandémie de coronavirus pourrait forcer la WWE à l’aérer à partir du WWE Performance Center à Orlando, en Floride, à la place.