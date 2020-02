Goldberg s’apprête à apparaître sur SmackDown WWE ce soir

WWE.com

La WWE a annoncé que Goldberg devrait apparaître dans l’épisode de SmackDown de ce soir via une nouvelle mise à jour dot com.

La nouvelle a éclaté quelques heures seulement après que Goldberg a vaincu “ The Fiend ” Bray Wyatt pour devenir double champion universel à Super ShowDown, battant le monstre du film d’horreur en quelques minutes seulement.

Ce fut un développement choquant qui a peut-être fait de l’ancien champion de la WCW le lutteur le plus controversé de la planète. Wyatt a à peine attaqué Goldberg, ne réussissant que quelques tentatives pitoyables de griffe mandibule. Oui, il a expulsé plusieurs lances, mais il a finalement été tué par un seul marteau-piqueur bâclé. Le mouvement ressemblait plus à un suplex avant bâclé.

Le récit populaire est que la WWE a une fois de plus utilisé le passé pour gâcher l’avenir en faisant exploser un retardateur de 53 ans à travers le plus grand merch-shifter de la société. En ligne, la réaction a été presque complètement négative – et c’est compréhensible.

Le résumé de la WWE taquine une autre confrontation avec Wyatt, bien qu’il mentionne également Goldberg “ciblant un nouveau membre de l’équipe bleue”. On s’attend à ce que le combat numéro un de la chambre d’élimination soit annoncé avec la réunion gagnante Bill à WrestleMania 36.