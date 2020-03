Goldberg s’engage à arnaquer le visage de Roman Reigns à Wrestlemania

Goldberg a fait son retour à la WWE lors de l’événement PPV WWE Super Showdown pour devenir à nouveau bientôt le champion universel. Maintenant, il est prêt à affronter Roman Reigns sur la plus grande scène de tous.

Comme confirmé dans l’épisode de Smackdown de la semaine dernière, un match “lance contre lance” se déroulera le 5 avril à Tampa Bay, en Floride, dans un match fantastique.

Avant ce combat de rêve, l’ancien joueur de franchise de la WCW s’est ouvert sur un certain nombre de sujets. Goldberg est apparu sur The Bump de la WWE tout en discutant de son prochain match contre le Big Dog de la WWE.

Il a admis avoir rêvé d’affronter le Big Dog pendant des années. Depuis qu’il a appris que les anciens de Georgia Tech utilisaient la lance à l’intérieur du ring, il avait hâte de le mettre à l’épreuve.

Parlant de cette décision meurtrière, Goldberg a expliqué en quoi sa lance est différente de celle de l’actuel franchisé de la WWE. Il a affirmé avoir frappé la lance beaucoup plus durement malgré le problème du vieillissement. De plus, Roman Reigns délivrant la lance est plus «théâtral» alors qu’il se concentre sur la douleur aux adversaires,

“Je me fiche de quel âge. Je peux toujours lancer une lance beaucoup plus durement que lui. Alors, on va voir. “

“Je ne lance pas pour prendre contact. Je lance pour passer par les gens, donc il y a une différence, vous savez. Il y a une différence. Il y a juste une grande différence. Le sien est un peu plus théâtral et le mien consiste à délivrer de la douleur. Donc, je pense que c’est la différence. ” (avec la permission de ringsidenews.com)

Il est presque certain que la WWE utilise Goldberg pour vaincre Roman Reigns en grande partie à Wrestlemania 36. Il laisserait certainement le titre universel à l’affiche de la société, peu importe ce qui se passerait dans une autre interruption. Mais cela ne diminue en rien sa confiance. Tout en poursuivant les commentaires, Goldberg a voulu lui «arnaquer la face» lorsque le match aura lieu,

“Je suis revenu pour une raison et c’est pourquoi j’ai camé. [Roman Reigns] est en vue depuis, vous savez que j’ai entendu dire qu’il avait joué pour Georgia Tech et qu’il faisait la lance. Période. Cela ne va pas plus loin. J’adore Roman à mort. J’apprécie beaucoup ce qu’il est capable de faire et en dehors du ring, je suis l’un de ses fans numéro un. Il n’y a aucun doute là-dessus.”

“Il n’y a pas d’animosité là-bas. J’ai un travail à faire. Babyface, talon, je m’en fous de ce que c’est. Je vais aller là-bas et je vais lui arracher le visage comme j’essaie de faire avec tout le monde. “

Roman Reigns n’est pas le seul à déconner et il n’a pas dû prendre ces commentaires à la légère. À l’avenir, nous le verrons probablement répondre à la légendaire superstar de Smackdown.

Bien qu’il apparaisse dans toutes les émissions hebdomadaires à venir, Goldberg ne sera présent que certaines nuits sélectionnées.