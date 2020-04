Goldberg sur le règne romain se retirant du match WrestleMania 36

WWE.com

S’adressant au podcast “ Carcass ”, Goldberg a fait ses premiers commentaires publics depuis la perte de son titre universel face à Braun Strowman à WrestleMania 36.

Il est bien connu que Roman Reigns a choisi de se retirer de l’épreuve de force ‘Mania 36 prévue pour le bracelet bleu en raison de son immunodéprimé après sa bataille contre la leucémie en 2018/2019. Dans le podcast, cependant, Goldberg a affirmé que le match avait encore une chance de se produire.

Il a dit: «Donc, littéralement jusqu’à la 23e heure, il était toujours possible que lui et moi allions lutter. Les plans ont donc en quelque sorte changé à la toute dernière minute. J’ai fait mon match avec Braun, et il était possible que je puisse à nouveau faire un match avec Roman avant le 5 (la nuit où le match a été diffusé). Cela a manifestement échoué. »

Goldberg a également confirmé dans l’apparence que sa défaite dans la nuit était en fait son dernier match de l’année.

‘Da Man’ a également ajouté que Reigns méritait le respect d’avoir voulu poursuivre le match jusqu’à la 11e heure. Il a déclaré: «Vous savez, plus de pouvoir pour lui de vouloir continuellement le faire. Que cela soit réaliste ou irréaliste pour une personne à sa place. Mais vous devez aimer le gars parce que jusqu’à la 11e heure, il était toujours prêt à le faire. “

Goldberg a été critiqué la semaine dernière, alors que des rapports ont fait surface sur ses bouffonneries dans les coulisses et le fait qu’il avait poussé à passer par-dessus “ The Fiend ” à Super Showdown dans le but de protéger son personnage.

Par conséquent, il ne semble pas que l’ancien champion universel descendra de nouveau sur la rampe de sitôt, mais au moins il a mis Reigns un peu en retrait.