Goldberg va-t-il lutter dans un match à la WWE Wrestlemania 36?

La plupart des fans de catch de la vieille école doivent être ravis de voir Goldberg de retour dans le contexte de la lutte avec des contrats à temps partiel. Bien qu’il ait vécu une expérience décevante lors du Super Showdown 2019, la mémoire amère a été effacée pendant Summerslam. Il a écrasé Dolph Ziggler dans un court match pour ramener de vieux souvenirs où il était le plus performant dominant dans les vestiaires.

Grande nouvelle: John Cena Vs. Goldberg peut arriver à la WWE Wrestlemania 36

Goldberg a révélé qui était responsable de son impensable retour à la WWE

En attendant, un autre spectacle en Arabie saoudite est ici et la WWE l’a réservé pour un autre match. Cette fois, il défiera The Fiend Bray Wyatt pour le championnat universel dans un match fantastique.

Certaines rumeurs suggèrent que Goldberg a une chance de regagner l’or, mais ce sera probablement une apparition unique pour l’ancien joueur de la franchise WCW. Des mises à jour récentes suggèrent que la WWE n’est pas intéressée à utiliser Goldberg, à l’avenir.

Avec Wrestlemania 36 dans le calendrier PPV de la WWE, l’idée était que Goldberg pouvait également être vu au plus grand salon. Cependant, selon le Wrestling Observer, le WWE Hall of Famer ne devrait plus avoir de match à WrestleMania 36.

Révélé: Stone Cold Steve Austin prêt pour le retour brut de la WWE À CETTE DATE

Ce n’était pas le cas d’origine car il était censé avoir un match au Grandest Stage Of Them All. Les choses ont changé ces derniers temps lorsque le statut de The Undertaker pour WrestleMania 36 a été confirmé.

La source a noté que la WWE avait supprimé Goldberg de Wrestlemania 36 match card pour une raison parfaite. L’idée que The Myth ait un match à WrestleMania 36 a été rejetée en raison du «spectacle de spectacles» de cette année qui comportait déjà de nombreuses «attractions spéciales / à temps partiel». Par conséquent, les apparitions futures pourraient être sauvées pour la superstar qui possédait autrefois une séquence invaincue de 173 matchs.

Quant à la carte de match Wrestlemania 36, ​​il pourrait s’agir de matchs mettant en vedette des soi-disant superstars à temps partiel,

– Brock Lesnar (défendra le championnat de la WWE contre Drew McIntyre dans l’événement principal)

– The Undertaker (prévu pour lutter contre AJ Styles)

– Edge (prévu pour lutter contre Randy Orton)

– John Cena (rumeur pour lutter contre Elias, mais les plans pourraient changer)

Triple H est également l’une de ces superstars qui ne manque pas Wrestlemania. Mais il est probable que The Game pourrait s’éloigner de ses fonctions dans le ring, cette année car sa présence n’est pas obligatoire également.