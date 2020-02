Grand scandale de fans après le Super ShowDown de la WWE 2020

WWE / Twitter, @everestunger

WWE Super ShowDown 2020 s’est avéré être un événement très controversé grâce à The Undertaker mettant AJ Styles avec un seul Chokeslam, Brock Lesnar assassinant Ricochet en moins de temps qu’il n’en a fallu pour que le package vidéo d’avant-match se déroule, et Goldberg écrasant ” Le Fiend ‘Bray Wyatt deviendra le champion universel de la WWE.

À la surprise d’absolument personne, Internet a été interrompu.

L’utilisateur de Twitter @rondarouseyszn a capturé la réaction instantanée de Reddit à la conquête de Goldberg: –

Ailleurs, @ChairShotPod a compilé certaines des meilleures coupes de Twitter: –

#CancellWWENetwork était de retour sur la scène alors que les réactions affluaient et la recherche de “Goldberg”, “The Fiend” ou “#WWESSD” sur Twitter ne donne rien d’autre qu’une négativité totale pour le moment. Il est facile de comprendre pourquoi. Goldberg, à 53 ans, vient d’éclater un personnage que beaucoup considéraient comme l’une des choses les plus chaudes de la lutte, et Ricochet pourrait ne plus jamais être le même après son contact avec Brock.

Même Macaulay Culkin annule ses plans WrestleMania 36: –

Reste à savoir si cet outrage aura un impact sur les résultats de la WWE. C’est exactement le genre de réservation qui leur a fait perdre 50% de leur audience au cours des cinq dernières années. La WWE va la WWE.