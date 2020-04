Grande mise à jour sur Ring of Honor Paying Talent, Quest For Gold

Ring of Honor a payé tous les participants pour le tournoi Quest for Gold qui devait commencer le 24 avril avant son annulation. Selon PWInsider, ROH a payé tous ses talents pour les spectacles annulés, y compris les talents extérieurs d’autres promotions. Ce paiement s’étend également à ceux qui n’ont pas participé au tournoi. Ring of Honor a payé l’intégralité du personnel, y compris l’équipe du ring, pour toutes les dates prévues.

Tous les talents internationaux qui se rendaient à Las Vegas ou étaient déjà arrivés à Las Vegas pour les enregistrements annulés du PPV et de la télévision il y a quelques semaines ont été renvoyés chez eux pour s’assurer qu’ils ne seraient pas bloqués aux États-Unis une fois les restrictions de voyage mises en place.

Aux États-Unis, les talents du Ring of Honor ont eu le choix de rester pour enregistrer des promotions et de reprendre leurs vols d’origine, ou de prendre un vol de retour immédiat.

Consultez également: Diverses nouvelles et notes sur Ring of Honor, NJPW, MLW Fusion, et plus

Le synopsis de l’événement «Quest for Gold» de ROH.

«Une nouvelle ère passionnante de lutte féminine dans Ring of Honor est imminente.

Pour souligner l’engagement de ROH envers la lutte féminine, un nouveau championnat du monde féminin du Ring of Honor a été créé. Ce titre remplacera le titre des femmes d’honneur et portera le plus grand prestige car seuls les meilleurs concurrents gagneront son or.

Le tournoi pour couronner le champion inaugural commence par huit matchs de première ronde à «Quest For Gold» le vendredi 24 avril à la Philadelphia 2300 Arena. Le tournoi mettra en vedette des talents du monde entier, y compris de nouveaux visages qui n’ont jamais participé à ROH.

Les billets «Quest For Gold» seront mis en vente le mercredi 19 février à 10 h HE pour les membres du HonorClub et le vendredi 21 février à 10 h HE pour le grand public. »