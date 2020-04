Grande mise à jour sur Vince McMahon + clôture XFL + situation de faillite

METTRE À JOUR: À la même époque la semaine dernière, nous avons annoncé que la XFL avait officiellement fermé ses portes et déclaré le chapitre 11 en faillite. Nous avons plus de détails sur cette situation en cours. Selon The Wrestling Observer, le président de la WWE, Vince McMahon, aurait parlé au conseil d’administration de la WWE de la fermeture de la XFL avant l’annonce officielle. Les gens au sein de la XFL, y compris le commissaire Oliver Luck, n’étaient pas au courant de cela.

Les notes étaient correctes, malgré quelques baisses. Cependant, Vince McMahon était plus préoccupé par la perte d’argent et de profit due à la pandémie de COVID-19 en cours. Ce n’était pas un gros problème au début, mais à long terme, cela signifierait que l’entreprise ne pourrait pas continuer.

McMahon avait vendu pour 379 658 303 $ d’actions WWE pour financer la XFL l’année dernière. La faillite a encore nui à sa réputation et la conviction est que les pertes ont été plus importantes que prévu. Vince McMahon a prêté à Alpha Entertainment 7 millions de dollars pour couvrir la prochaine masse salariale, puis 2 millions de dollars supplémentaires le 9 avril. Il avait accepté de prêter 3,5 millions de dollars supplémentaires pour couvrir les frais de faillite. Cela signifie que McMahon lui-même est maintenant un créancier, en supposant que quelqu’un d’autre achète la ligue et / ou la propriété intellectuelle.

Oliver Luck n’est pas répertorié comme créancier, même si son contrat était de 20 millions de dollars par an. Il a été payé en totalité ou avait une clause de retrait dans l’accord au cas où quelque chose comme cela se produirait. Il y a de fortes chances que Luck obtienne un montant au prorata pour toute la durée de son contrat. Les 20 millions de dollars pourraient également être simplement un nombre limite supérieur ou entièrement constitués.

Le dossier de mise en faillite a révélé que la XFL avait environ 1 200 créanciers et des actifs et passifs d’une valeur comprise entre 10 et 50 millions de dollars. Lorsque vous comparez cela à la XFL d’origine, ils avaient 139 millions de dollars de pertes réparties entre les propriétaires de 5% (NBC et WWE).

Vince McMahon a été répertorié comme l’unique propriétaire dans cette affaire. Il avait précédemment déclaré que la WWE n’était pas impliquée, mais ils étaient répertoriés comme détenant 23,5% des actions de classe B dans le dossier. Il a également été signalé qu’Alpha Entertainment et la WWE étaient côte à côte, il y avait beaucoup de gens qui allaient et venaient entre les deux bâtiments et certaines personnes occupaient deux emplois à temps plein.