Grands matchs et segments définis pour SmackDown (vidéo), The Bella Twins / Coronavirus

Les Bella Twins ont posté la vidéo suivante, demandant à leur «Bella Army» de prendre au sérieux la pandémie de coronavirus:

La WWE a posté la vidéo suivante, hypingant l’émission SmackDown de vendredi. L’émission présentera les éléments suivants:

* Le retour de Firefly Fun House de Bray Wyatt

* The New Day vs. The Usos pour un tir au titre de WrestleMania 36 SmackDown Tag Team.

* Alexa Bliss contre Asuka

* Shinsuke Nakamura contre Drew Gulak (Daniel Bryan recevra un titre WrestleMania 36 Intercontinental Title contre Sami Zayn si Gulak gagne.)