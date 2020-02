Grudge Match a également été officiellement ajouté au PPV AEW Revolution 2020

Deux nouveaux matchs ont été officiellement annoncés pour le prochain pay-per-view AEW Revolution 2020.

Comme indiqué précédemment sur eWrestlingNews.com, AEW a annoncé que Nyla Rose défendra le Championnat du monde féminin AEW contre Kris Statlander, à AEW Revolution.

De plus, alors qu’il était déjà attendu et essentiellement annoncé mais jamais officiellement confirmé, un match en simple opposant le Darby Allin récemment retourné en tête-à-tête avec “Le Dieu espagnol” de The Inner Circle, Sammy Guevara, a également été officiellement annoncé par la promotion sur les réseaux sociaux. les médias et d’autres médias sportifs sélectionnés lundi soir.

AEW Revolution 2020 devrait avoir lieu le samedi 29 février à la Wintrust Arena de Chicago, Illinois.

Comme cela a été annoncé sur #RoadTo #AEWKansasCity

C’est @DarbyAllin contre @SammyGuevara

Obtenez vos billets sur https://t.co/5WsWwylJ8p ou regardez le PPV sur @brlive ou @fitetv pic.twitter.com/HR720vDLRF

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 25 février 2020

*,

body .td_uid_2_5e54caf53aba6_rand .td-trending-now-title,

body .td_uid_2_5e54caf53aba6_rand .td-read-more a,

body .td_uid_2_5e54caf53aba6_rand .td-weather-information: avant,

body .td_uid_2_5e54caf53aba6_rand .td-weather-week: avant,

body .td_uid_2_5e54caf53aba6_rand .td-subcat-dropdown: survolez .td-subcat-more,

body .td_uid_2_5e54caf53aba6_rand .td-exchange-header: avant,

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e54caf53aba6_rand .td-post-category,

body .td_uid_2_5e54caf53aba6_rand .td-post-category: hover {

couleur de fond: # dd3333;

}

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e54caf53aba6_rand .block-title> * {

rembourrage: 6px 7px 5px;

hauteur de ligne: 1;

}

body .td_uid_2_5e54caf53aba6_rand .block-title {

couleur de la bordure: # dd3333;

}]]>

Histoires tendances