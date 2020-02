Guerre du mercredi soir! WWE NXT contre AEW Dynamite – Semaine # 16

Bonjour et bienvenue dans la série Wednesday Night War! Les épisodes de cette semaine différaient de la semaine dernière, car AEW Dynamite et WWE NXT étaient diffusés en direct. Qui a gagné? Et ont-ils empiré malgré la baisse des notes? Toutes mes excuses pour le retard, mais ça fait quelques jours mouvementés. Pour tous ceux qui souhaitent consulter les épisodes précédents de la guerre du mercredi soir? Voici tous les liens:

Guerre du mercredi soir – Semaine # 16



AEW Dynamite

Il y a encore beaucoup de travail à faire avec la marque, et l’épisode de la semaine dernière est tombé sous les attentes malgré la diffusion d’un bateau de croisière. Que pouvons-nous retirer de cet épisode?

Le bon

– L’un des segments les plus forts de la nuit s’est produit dans le segment d’ouverture avec Jon Moxley et Inner Circle de Chris Jericho. Bien que c’était vraiment exagéré d’avoir cinq autres gars (aucune idée de qui ils étaient) juste pour un seul homme, l’excitation était là et cela continue cette querelle. ‘Le Champion’ a poussé la foule à se retourner contre lui après avoir chanté son thème d’entrée, ce qu’il doit faire plus s’ils veulent que les fans se rangent du côté de Moxley.

– Hangman Page a connu plus de développement de personnages au cours du dernier mois que 90% de la liste. C’est assez incroyable de voir comment il est passé d’un type de cow-boy générique à un tweener qui continue d’appeler The Elite sur leur projecteur. «Hold My Beer» est quelque chose que Page devrait faire en tant que marque. Ne l’exagérez pas cependant, faites-le quand le moment est venu et cela pourrait bien tenir.

– MJF travaille la foule pendant la pause, c’est ce que j’aime. Je pense que Jim Ross oublie délibérément le nom de MJF à ce stade; soit ça, soit il a vraiment oublié la semaine dernière et c’est devenu une blague courante. Britt Baker a fait la lumière sur lui en disant “AWE”, donc au moins ils sont conscients des erreurs de JR et les rendent positifs.

– Dans une tournure des événements quelque peu étrange, le match Cody vs Kip Sabian est devenu plus sur Arn Anderson, Penelope Ford et Joey Janela que sur les gars qui travaillaient le match. Probablement positif, car je ne pense pas que quiconque se soit réveillé après avoir rêvé de cette rencontre.

– Britt Baker a compensé sa promo précédente et a appelé Jim Ross sur tous ses BS, bien que je souhaite qu’elle a fait un effort supplémentaire et a déchiré le public pour leur mauvaise hygiène dentaire. Soyez l’un de ces dentistes vraiment ennuyeux qui disent des choses comme «Arrêtez de fumer! Soie dentaire après chaque repas! Brossez-vous deux fois par jour! Ne mange pas de chocolat! Visitez le dentiste chaque fois que vous en avez l’occasion! ». Obtenez super ennuyeux à ce sujet et elle s’en sortira bien. De plus, Tony Schiavone fait un travail magnifique.

– SCU avec l’hommage de Kobe Bryant était une bonne chose à faire, surtout pour Scorpio Sky car il l’a durement touché.

– Darby Allin est une star folle. Il n’y a littéralement personne sur la liste qui n’est pas un ancien gars de la WWE qui reçoive ces réactions. Les fans l’ont pris et AEW devrait faire quelque chose de désastreux pour endommager son ascension. Je ne suis pas sûr qu’il soit juste de le confronter, lui et Private Party, à tout le cercle intérieur.

Le mauvais

– C’était de loin la foule la plus silencieuse que j’aie jamais entendue pour Dynamite. Je ne sais pas si c’étaient des problèmes sonores, le lieu, un manque d’excitation, ou tous combinés. La foule a fait du bruit pour certains (Jericho, Cody, Darby, etc.), mais était super silencieuse pour tout le reste. Cela ressemblait à l’un de ces épisodes ennuyeux de SmackDown quand rien de significatif ne se produit.

– Toujours en attente d’un match féminin fulgurant sur Dynamite. Ils ont vraiment du mal à attirer la foule, et je commence à manquer les goûts de Riho, Hikaru Shida, Emi Sakura, Bea Priestley et Shanna mélangeant. Il n’y a pas de continuité et on a l’impression qu’ils placent aléatoirement qui que ce soit afin qu’ils obtiennent tous un tour. Le match entre Nyla et Swole n’était pas mal, mais personne ne semble s’inquiéter pour aucun d’eux.

– Et encore une fois avec la division par équipe, AEW a tellement d’équipes, mais à peine le temps de les présenter toutes. C’est un problème parce que l’Hybrid 2 est une équipe que vous aimeriez présenter régulièrement, mais je ne me souviens pas de la dernière fois que nous les avons vus sur Dynamite. Je ne regarde pas AEW Dark donc ils sont probablement là-bas une tonne; mais Dynamite est le spectacle principal et ils ont du mal à prendre de l’ampleur. C’est la même chose pour Lucha Brothers, Private Party, Dark Order et autres. À moins que vous ne fassiez partie de The Elite, Inner Circle ou SCU? Vous n’obtenez pas de temps d’antenne régulier.

– Je sais que les Young Bucks ont une façon de faire les choses et cela les a amenés à ce point, mais je ne peux pas être le seul à être fatigué de voir tous ces endroits qu’ils se sentent obligés de placer entre leurs milliards de superkicks? En outre, le pilote Meltzer semble inutile et ennuyeux à configurer. Ils ne vendent presque jamais et cela rend l’infraction de tout le monde inutile. Je ne les critique généralement pas parce que je sais de quoi ils sont capables, mais ils ne semblent en valoir la peine sur PPV que lorsque des matchs plus longs jouent selon leurs forces. Suis-je le seul qui aimerait voir un match des Young Bucks ne pas contenir un seul super coup de pied pour changer? J’ai l’impression que “Super Kick Party” est mort.

WWE NXT



Après une belle démonstration de certains des talents NXT au Royal Rumble (sauf Riddle), peuvent-ils maintenir l’élan? Nous savons déjà que les cotes n’ont pas augmenté, ce qui montre que le Royal Rumble n’a pas aidé à augmenter le nombre de téléspectateurs pour la guerre du mercredi soir. Néanmoins, pourrait-il au moins être un spectacle amusant?

Le bon

– Aimez-vous Finn Balor gagner encore et encore et encore? Ensuite, cela a été un grand mois pour vous, car il a remporté une victoire sur Trent Seven (mais ce n’est pas vraiment difficile, il perd toujours!)

– Bro, si tu m’avais dit il y a un an que Matt Riddle et Pete Dunne ont une chimie incroyable? J’aurais haussé les épaules comme le Bruiserweight. Cela fait des merveilles pour eux, et bien que Jedusor ait apparemment une “chaleur majeure”, je ne vois rien de tout cela. Quelqu’un avec une chaleur majeure n’entre PAS dans le match Royal Rumble; et il était l’un des deux seuls gars de NXT qui l’ont fait. Il est controversé, et c’est la moitié de la bataille pour se remettre dans cette entreprise.

– Keith Lee a le public dans la paume de sa main. Honnêtement, il pourrait être champion NXT et cela aurait du sens. J’adore la façon dont il est sorti du ring avec désinvolture lorsque Priest et Dijakovic ont commencé à s’y attaquer, et le match suivant était également très doux. Lee vs Dijakovic pour le titre est totalement le bon choix, ces gars-là ont une chimie incroyable.

– Tommaso Ciampa est tellement cool. Malheureusement, son personnage ne se traduira jamais par Raw ou SmackDown. Eh bien, tant qu’il est sur la marque NXT, il est l’un des meilleurs personnages de la WWE. Et tandis qu’Adam Cole bâclait le micro et coupait la tête de Ciampa grande ouverte, cela rendait le segment plus dur à cuire. Cette image de son sang coulant sur son visage sur «Goldie» est celle que je n’oublierai pas de sitôt.

– Assez cool de voir les Broserweights réaliser ensemble. Je suis un grand fan de Pete Dunne, donc chaque fois qu’il gagne est bon dans mon livre. Jedusor a tellement de «chaleur» qu’ils lui donnent un trophée. Mon seul reproche avec le Dusty Tag Team Classic est qu’ils le donnent presque toujours à une équipe jeté au hasard. Quoi qu’il en soit, c’était un événement principal solide et les fans y étaient. Félicitations à Grizzled Young Veterans pour avoir si bien représenté NXT UK.

Le mauvais

– Nous savons tous que l’entrée de Shotzi Blackheart est une arnaque de “l’invasion” de Sammy Guevara au Royal Rumble (depuis l’écriture de cela, je ne savais pas qu’elle l’avait déjà fait sur la scène indépendante, bien que le timing soit encore un peu fortuit). Le sien était drôle cependant, car il déchirait D-Generation X dans une cascade unique; mais il semble que Shotzi sera coincé avec ce gadget de réservoir de jouets pendant un certain temps. Les enfants vont l’adorer, mais elle voudra finalement s’en débarrasser si elle veut être prise au sérieux. Aussi le match avec Deonna Purrazzo? Ehh.

– L’ère incontestée semble avoir perdu la capacité de sortir les gens. Tout d’abord, ils ont du mal à gérer Keith Lee par lui-même. Deuxièmement, ils ne peuvent pas éloigner Imperium au Worlds Collide en dépit d’être un homme prêt pour une grande partie du match. Et troisièmement, c’est Tomasso Ciampa qui les prend tous par lui-même. Quel est l’intérêt d’avoir le jeu des chiffres si ce n’est jamais un avantage?

– Toute la construction vers Tegan Nox et Dakota Kai était sérieusement bien faite, mais elle a échoué assez dur ici. Pourquoi impliquer Candice LeRae? Tegan ne peut-elle pas gérer elle-même? Je ne sais pas, c’était comme une tonne de construction pour peu de récompense. Avec un peu de chance, ils comprendront cela et nous donneront une récompense satisfaisante au prochain PPV

– Kayden Carter bat Chelsea Green? Que se passe-t-il? Elle n’a même pas obtenu de place dans le Rumble, aucun manager ne la vend, mais elle obtient la victoire? Tout cela est très déroutant et j’espère que cela mène quelque part, mais il est difficile de deviner ce que c’est.

Conclusion



Encore une fois, je dois m’excuser pour le post super tardif, car d’autres choses ont prévalu et aujourd’hui était la seule fois où j’étais disponible pour cela. Tu sais quoi? J’ai été déçu par ces spectacles. Il y avait des points forts, mais aussi trop de segments avec lesquels vous pourriez facilement perdre le focus. Ce n’est pas ce dont ils ont besoin, en particulier NXT après un Royal Rumble qui aurait dû avoir plus de regards sur le produit .. pas moins. Et il en va de même pour AEW, qui aurait dû bénéficier grandement de l’épisode des bateaux de croisière. Ce n’est pas sain pour la guerre du mercredi soir.

Je ne sais pas vraiment quoi dire d’autre, à part que ces émissions étaient regardables … mais elles ont toutes les deux perdu. Les notes sont dans une spirale descendante et cela cause des problèmes. Peut-être que ce sont juste des fans tués avec cinq émissions en quatre jours? (NWA Hard Times / SmackDown / Worlds Collide / Royal Rumble / Raw) Ou peut-être y a-t-il un manque d’intérêt pour cette soi-disant «guerre» après que les deux se sont installés et ce n’est pas aussi excitant que beaucoup l’espéraient en septembre? Quatre mois plus tard et le battage médiatique a disparu depuis longtemps, semble-t-il. La semaine prochaine, les cotes montreront si c’est la série continue de spectacles qui a entraîné la perte ou non.

Je suppose que si je devais absolument en choisir un? Je dirais NXT à cause de l’événement principal et de la foule morte d’AEW. Pourtant, AEW continue de gagner dans les classements et se sent comme un plus grand spectacle. Pendant que j’allais décider que c’était un “No Contest”, je décide de participer à un autre tirage. Donc, il reste 6-5-5 en faveur de NXT, et vous pouvez aller de l’avant et dire que l’un était meilleur que l’autre et vous auriez raison, mais je suis plus préoccupé par le manque d’intérêt général. J’espère qu’ils pourront ramener l’excitation à l’approche de la prochaine reprise et révolution. À la semaine prochaine, merci d’avoir lu.

Mercredi soir – WWE NXT vs AEW Dynamite