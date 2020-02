Guerre du mercredi soir! WWE NXT contre AEW Dynamite – Semaine # 17

Bonjour et bienvenue dans la série Wednesday Night War! Cette semaine promettait une tonne de potentiel, mais qui sortirait vainqueur? Si vous recherchez le post d’avis? Vous pouvez le trouver ici. N’hésitez pas à consulter toutes les éditions précédentes de la série Wednesday Night War via la liste élargie de liens ci-dessous.

Guerre du mercredi soir – Semaine # 17



-AEW Dynamite-

Après ce qui ressemblait à un AEW Dark agréable (je ne l’ai pas regardé .. j’ai juste entendu que c’était bon; et The Nightmare Collective s’est débarrassé d’Awesome Kong), pourraient-ils être rachetés dans la guerre du mercredi soir en mettant fin à la spirale descendante?

Le bon

– Lorsque «Le Champion» Chris Jericho fait connaître sa présence dans les commentaires, vous savez que nous sommes prêts à nous amuser. J’adore quand ils démarrent avec un match qui illumine la foule, et Moxley vs Ortiz a accompli cela. Bien que ce soit probablement un peu trop facile pour Mox, cela a du sens étant donné qu’Ortiz est un gars de l’équipe d’étiquette. Et les clés de voiture à l’oeil à Santana! Aïe .. mais oeil pour oeil, comme on dit.

J’ai apprécié la façon dont ils ont joué sur la phrase plus tard, et j’ai eu un bon rire de Jéricho en disant hypocritement “qui frappe quelqu’un dans les yeux!?”. Même Santana a eu l’occasion de couper une promo décente. La rivalité s’est mieux gérée cette semaine, et les fans étaient totalement dedans. Mission accomplie les gars! Vous avez remis la querelle sur la bonne voie.

“Orange fraîchement pressé” Orange Cassidy a besoin de son propre segment chaque semaine. Il a complètement volé la vedette, même si je dois féliciter SCU & Best Friends pour avoir poursuivi l’action. C’était un match étonnamment compétitif avec une certaine valeur comique. Et les pitreries d’après-match de The Dark Order étaient exactement ce dont ils avaient besoin. S’il y a quelqu’un que vous battez pour avoir de la chaleur? C’est Cassidy. Et ils nous laissent nous demander qui est cet «Exalté». Serait-ce Vince McMahon ?? “C’est moi Austin! C’était moi… tout le long d’Austin! ». Sérieusement, je parie que c’est Daniels.

– Une légère survente de l’événement principal «Ten Lashes», mais si vous y allez, vous pourriez tout aussi bien faire le plein. Revenons à cela plus tard.

– Pendant la pause, Britt Baker a réprimandé les fans pour leur mauvaise hygiène dentaire; en particulier un grand homme au premier rang qui pourrait rembourser ses prêts étudiants. Elle a du chemin à faire pour les promotions, mais au moins ils la laissent faire pendant les pauses pour qu’elle puisse acquérir de l’expérience. De plus, j’aime beaucoup Yuka Sakazaki, elle me rappelle Yuna de Final Fantasy X pour une raison quelconque. Le match a probablement été le point le plus bas du spectacle, mais l’endroit où Britt a cassé une des dents de Yuka était super! Je ne pouvais pas dire si c’était un accident au début, jusqu’à ce que Yuka tienne littéralement sa dent à la caméra et la donne.

– Bien que je déteste le fait que les frères Lucha ne soient pas dans les cinq meilleures équipes de tag (ils ne devraient jamais être en dehors des trois premiers … ils sont si bons!), Je suis content que nous les voyions sur Dynamite. Et wow, ce match était de qualité PPV. La chimie (ou l’absence) entre Hangman Page et The Young Bucks a ajouté un autre élément à ce qui était un match bien travaillé. Même The Butcher et The Blade ont travaillé leur cul pour suivre. Le résultat était dû à des semaines de tension au sein de l’Elite, et il en a résulté un segment hilarant plus tard dans la nuit .. d’où diable Page a obtenu ce lanceur!?

– Pac a enfin obtenu son match! Il suffit de menacer le petit Riho pour attirer l’attention d’Omega. Vous ne savez pas comment cela va se situer entre ce qui se passe avec Page, mais nous avons sûrement besoin de Pac pour obtenir une victoire sur Kenny après des semaines de mendicité pour un match revanche? Je dis, laissez «The Bastard» avoir sa journée.

– Darby Allin avec un lance-flammes monstre? Je suis vendu. Donnez-moi plus de vignettes comme ça.

– Un autre point faible du spectacle, bien que n’étant pas considéré comme négatif, a été la rencontre entre Joey Janela et Kip Sabian. Je suppose que cela dépend à quel point vous vous souciez de ces gars et de la construction, mais au moins cela a du sens et a une histoire! Ils ont fait un match décent et les fans s’y sont mis; c’est tout ce que vous pouvez demander à une rivalité médiane.

– Je pense que les «dix coups de fouet» ont transpiré aussi bien que possible. Honnêtement, quand il a été annoncé, j’ai pensé que ce serait un gigantesque flop et que personne ne s’en soucierait. Mais à la fin, la façon dont cela a fonctionné, en particulier avec Wardlow obtenant cette mauvaise photo aussi? En fait, je me suis investi. Et c’est surprenant … parce que je critiquais l’idée et que je disais que le caractère de Cody était désespéré d’accepter une telle stipulation. Mais pourtant, ce fut une finition mémorable à un grand spectacle de lutte de qualité, donc ce n’est pas comme si je pouvais me plaindre. Ce qui fait un changement! Dynamite a été difficile à évaluer ces derniers temps.

Le mauvais

– La seule chose négative que je peux dire, c’est que le segment “Dix cils” n’est pas pour tout le monde. Qu’est-ce que fouetter un homme au point de pouvoir publier une photo des marques qu’il a subies sur Twitter .. a à voir avec la lutte? Ce n’est pas vraiment le cas. Et c’est un peu idiot pour quelqu’un comme Cody d’accepter la stipulation ridicule de MJF, mais cela montre aussi qu’il est un leader prêt à tout. Pas seulement pour se venger du scénario, mais pour le plaisir.

Cela n’était peut-être pas logique, mais les gens se souviendront du moment où Cody a été fouetté sur Dynamite. Que cela vous plaise ou non est une autre histoire. Et ce n’est certainement pas quelque chose à montrer aux enfants. La dernière chose que vous voulez, c’est qu’ils commencent à se fouetter avec des ceintures parce qu’ils sont “juste en train de lutter”. Là encore, ils ne devraient probablement pas faire de Piledriver ou de Canadian Destroyer.

-WWE NXT–



Après une semaine décevante dans les classements, Triple H & Company pourrait-elle montrer une certaine urgence en montrant au monde que «nous .. sommes .. NXT!». Quelque chose manque au produit depuis un moment, mais je ne peux pas mettre le doigt sur ce que c’est. Ils doivent faire quelque chose de radical s’ils ne veulent pas être laissés pour compte dans la guerre du mercredi soir.

Le bon

– Tout sur The Broserweights me fait sourire. Les références cinglantes de Jedusor, la nature calme (mais intense) de Dunne et une voiturette de golf Broserweight? Je ne peux pas dire à quel point cette équipe est cool. Ouais, mec .. essaie de comprendre l’énigme de Jedusor. “Combien de poissons Bobby Fish pourrait-il faire frire si Bobby Fish pouvait faire frire du poisson?”. C’est la chose la plus divertissante jamais impliquant Bobby Fish; et je serai damné s’ils ne le transforment pas en t-shirt!

– De la bonne lutte entre Angel Garza et Isaiah Scott, bien que ça tourne un peu ensemble et que je ne suis toujours pas fan du finisseur Wing Clipper (vous … tombez juste sur le dos?). La promo d’après-match était surprenante. Pas à cause de quoi que ce soit que Garza ait dit, mais parce que la foule lui est venue comme un babyface. C’est un bon signe pour son avenir.

– Quelques bouffonneries amusantes dans les coulisses de The Undisputed Era! Surtout bourdonner la quiff de ce gars.

– Il est logique de mettre Dominic Dijakovic et de lui faire affronter Keith Lee, mais c’est tout ce que je peux en dire.

– Ohh! Alors cette querelle Johnny Gargano contre Finn Balor est de retour? D’accord. C’était amusant quand Gargano a pris la pisse de Balor pour avoir perdu contre Bobby Lashley un million de fois sur Raw. L’intensité de Balor est la bienvenue, tout comme sa fouille lors de matchs 5 étoiles.

– Une manière solide d’organiser l’événement principal, avec les Broserweights qui sortent sur le ring pour aider Tommaso Ciampa. Le camée rare de William Regal était sympa.

– Jordan Devlin et Tyler Breeze prouvent à quel point ils sont formidables en tant que travailleurs avec leur long match sans titre. Bien sûr, tout autre chose que Devlin aurait été une parodie.

– C’est drôle quand Bianca Belair et Rhea Ripley montrent plus de caractère que Charlotte Flair. De plus, la ligne «We Are NXT» était géniale, elle me rappelait comment était NXT. Belair vendait hilarante ce segment.

– De façon typique, nous avons eu un événement principal de match de six joueurs décent, avec tous ceux qui ont fait ce qu’ils font de mieux. Et Velveteen Dream revient!

Le mauvais

– Ok, alors The Undisputed Era continue la tendance à être si faible qu’ils ne peuvent pas éliminer un petit gars comme Ciampa tout seul? Et même quand ils sont 4 contre 3, ils ne peuvent toujours pas dominer? De plus, ils ne peuvent pas gagner le tournoi principal en dépit d’être une unité contre une équipe aléatoirement réunie? Je suis fatigué d’Adam Cole aussi, il n’a rien fait pour moi pendant des mois en dehors de ses matchs en simple.

– Ne traitez pas Kushida comme ça! Ils ont des milliards de jobbers là-bas … ne lui faites pas ça. Il est l’une des plus grandes exportations du Nouveau Japon à ce jour, mais il est devenu une blague.

– Que se passe-t-il!? Pourquoi Killian Dain a-t-il perdu si facilement face à Dijakovic? Si quoi que ce soit, Dain, Priest et Dijakovic devraient être ainsi, même leurs matchs durent bien plus de vingt minutes. Pourquoi reléguer Priest et Dain sans raison? Après avoir montré du potentiel ces deux derniers mois. Ce n’était pas nécessaire car quiconque a regardé NXT l’année dernière .. sait à quel point Dijakovic est une menace lorsqu’il fait face à Keith Lee.

– Presque aucune chaleur (crédible) entre Gargano et Balor. Je ne me souviens pas de ce qui est arrivé au début de cette querelle, et Worlds Collide a blessé la construction d’une tonne. Je ne me sens toujours pas bien, mais j’espère qu’ils finiront par me prouver le contraire.

– Bien que j’aime un match de compétition, Jordan Devlin avait désespérément besoin de montrer à quel point il est fort en mettant rapidement Tyler Breeze de côté. Qui a battu Tyler ces derniers temps pour mériter un match aussi serré avec le nouveau champion Cruiserweight? Personne .. il ne gagne jamais! Ouais ouais, nous avons eu une grande action, cela ne fait aucun doute. Mais la seule chose que vous devez faire avec un tout nouveau champion est de le faire paraître fort, et Devlin qui a du mal à éloigner Breeze n’atteint pas cet objectif.

– Il y a beaucoup trop de télégraphie en cours avec la dynamique Ripley / Flair / Belair. Fondamentalement, le match Belair vs Ripley est une formalité et nous connaissons le résultat parce que Charlotte est venue au NXT pour affronter Ripley; tout en ignorant Belair. C’est pourquoi Bianca ne pouvait rien faire d’autre que de survendre comme un match HBK / Hogan. Elle est juste là .. jouant le pneu de secours dont personne ne veut. Cela annule presque tout ce qu’elle a accompli au Royal Rumble. La seule façon dont ils peuvent sauver ce gâchis. Est s’il y a une sorte de finition poussiéreuse chez TakeOver et que le titre doit être annulé; le match peut donc devenir une triple menace entre eux.

– Certains peuvent être fortement en désaccord car ils voulaient le retour de Velveteen Dream, mais j’ai un gros reproche. Pourquoi? Parce que c’était une réservation hot-shot. Ce que je veux dire par là, c’est que la WWE savait que AEW faisait le segment des dix cils et devait terminer le spectacle sur une bonne note. Parce qu’ils n’avaient rien d’intéressant à fermer .. ils ont ramené Velveteen Dream pour le plaisir.

Pourquoi ne l’ont-ils pas ramené au Royal Rumble? Ou lors du prochain TakeOver? Pourquoi attendre cet épisode en particulier? Et comment cela aide-t-il Ciampa dans sa querelle contre The Undisputed Era? Cela signifie-t-il que Velveteen va se frayer un chemin vers le match de championnat NXT? Parce qu’il n’est certainement pas intéressé par un match avec Roderick Strong. Cela a du sens si Tommaso Ciampa est blessé comme le suggèrent les rumeurs .. mais si ce n’est pas le cas? Ensuite, c’était décevant et pas le meilleur moment pour ramener l’un des personnages les plus aimés de NXT.

Conclusion



Je ne peux pas croire que je dis cela, mais Dynamite a complètement réussi cette semaine. Le pendule a basculé dans l’autre sens, car il semble que le NXT ait perdu une partie de sa concentration. En regardant les classements, il semble que les fans se retirent de la troisième marque de la WWE pour regarder l’étoile montante d’AEW. Honnêtement, la seule chose que AEW doit faire, c’est de continuer à produire des émissions comme celle-ci. NXT aura du mal à avoir une réponse sans faire appel aux talents de Raw / SmackDown.

Après plusieurs semaines de spectacles moyens, Dynamite a finalement compris. Le spectacle a cliqué au point que je ne peux rien dire de trop négatif. Et qu’est-ce qui est drôle? Est-ce que certains de ce que nous avons apprécié sont des produits de choses que nous avons précédemment critiquées. Parfois, quand on laisse pousser quelque chose .. ça devient une fleur. Et Dynamite commence à fleurir alors que nous nous dirigeons vers le printemps, tandis que les jolis pétales de NXT flétrissent. La cohérence a maintenu NXT à flot, mais parfois vous devez prendre un risque en appuyant sur le bouton de réinitialisation. NXT risque d’être trop cohérent, trop prévisible, au point qu’il devient l’ombre de ce qu’il était.

Mais ne vous méprenez pas, je ne dis pas que l’épisode de cette semaine était mauvais! Mais la note est très choquante. Il n’y a que tant de «bons» spectacles NXT que vous pouvez voir avant de devenir piétons. Le talent n’est pas à blâmer non plus! C’est uniquement dû à la réservation, ce qui n’est plus aussi bon qu’avant. Sensationnel. Pour la première fois depuis des mois, je peux enfin dire que AEW a lié les choses. Mon score personnel est de 6-6-5, ce qui montre à quel point j’ai apprécié ce va-et-vient. Ce n’est jamais une donnée qui va gagner, et certaines semaines sont plus difficiles à décider que d’autres. Pendant un moment, il semblait que NXT pourrait s’enfuir avec la guerre du mercredi soir .. mais Dynamite a riposté durement et a renouvelé ma motivation pour cela. Comme toujours, je vous remercie beaucoup d’avoir lu! Et j’espère vous revoir la semaine prochaine.

Mercredi soir – WWE NXT vs AEW Dynamite