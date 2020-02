Guerre du mercredi soir! WWE NXT contre AEW Dynamite – Semaine # 20

Bonjour et bienvenue dans la série Wednesday Night War! Nous avons atteint la 20e édition. Cette fois, nous voyons AEW l’emporter chez eux avant leur très attendu Revolution PPV, et la liste NXT fait tout ce qu’ils peuvent pour riposter. N’hésitez pas à consulter les éditions précédentes de la série Wednesday Night War via les liens ci-dessous.

Guerre du mercredi soir – Semaine # 20



-AEW Dynamite-

La dynamite a été impressionnante ces dernières semaines, mais elle ne peut sûrement pas garder cette forme indéfiniment? Malgré tout, quelque chose me dit qu’ils ne peuvent pas faire de mal avec l’épisode de retour à la maison pour Revolution. Tout est en place et prêt à partir, et tout ce qu’ils ont à faire est de terminer le présent en attachant un joli et joli noeud dessus. Ils sont venus de l’arrière lors de la guerre du mercredi soir, et ils sont maintenant fermement logés dans le siège du conducteur.

Le bon

– Nous savons tous que AEW avait besoin de mettre de côté le match Omega & Pac, car un match revanche a été promis il y a des mois mais n’a jamais refait surface lorsque Kenny est parti. Et enfin, nous avons eu un concours de qualité PPV entre deux des meilleurs travailleurs de la liste. En tant que Britannique, c’est un peu décourageant de voir Pac perdre comme il l’a fait après avoir supplié Omega pendant si longtemps, mais au moins il va rebondir en faisant un exemple d’Orange Cassidy à Revolution.

– En parlant de ça, Orange Cassidy est super divertissant. Certains fans ne le comprennent pas, mais la plupart des fans d’AEW le font et il est l’un des plus grands vendeurs de marchandises. Il est grand temps de le voir dans un match, et même s’il perd, ce sera important pour sa carrière. De plus, ses interactions avec Allie et Tony Schiavone étaient hilarantes! Plus encore, c’est ce qui manquait à la lutte. Les meilleurs amis obtenant une victoire rare étaient également agréables.

– Quelle est la qualité de Jurassic Express contre le cercle intérieur!? Impressionnant des trois hommes, même Marko Stunt. Cette équipe se déplace, et je ne parle pas de l’ère préhistorique, je parle d’un avenir radieux. De plus, Darby Allin est une autre méga star en attente. Nous savons qu’il peut parler, mais cela pourrait en fait aider s’il reste muet pendant un certain temps (il souffre apparemment d’une infection de la gorge). D’un autre côté, je ne peux pas croire à quel point Guevara, Ortiz et Santana ont progressé en un an.

– Fait un changement pour voir les filles continuer en dernier. Il y a eu une bonne action ici, bien que certaines des ruptures répétées aient été mal chronométrées et exagérées. Yuka Sakazaki s’est démarquée pour moi, elle y arrive. Hikaru Shida n’a pas été vue depuis un certain temps, et remporter quatre matchs de suite signifie qu’elle doit être en ligne pour faire face à Nyla Rose après avoir inévitablement été retenue à Revolution?

– Le championnat du monde des poids lourds a été plus divertissant qu’il n’avait le droit d’être; en grande partie à Chris Jericho, Dustin Rhodes et Jake Hager. Moxley ne le fait pas tout à fait pour moi ces dernières semaines, il ne reçoit pas les gens de son côté comme AEW a besoin. Pourtant, c’est une querelle bien construite qui mérite de participer à un PPV. J’espère que Le Champion conservera, car personne n’est encore prêt à le lui prendre.

Le mauvais

– La carte était en arrière. Pensez-y une seconde .. prenez l’ordre des matches et inversez-le. Cela semble plus logique de cette façon. Bien sûr, vous voulez attirer les téléspectateurs hors de la porte et les y garder, mais j’ai l’impression que la foule était rassasiée de Pac contre Omega. Quelque chose après cela (moins les moments) a eu du mal à générer une sorte de buzz.

– Un petit reproche en ce qui concerne le match «Ironman». Il s’agissait essentiellement de deux chutes de déguisement sur trois. Et l’une de ces chutes était due à la disqualification, donc ce n’est pas comme si Omega a épinglé Pac deux fois pour gagner cela; donnant à Pac une raison suffisante pour en demander un autre. C’est quand même un super match! Cependant, je pense que tous les Ironman devraient durer soixante minutes. Nous avons vu des matchs réguliers en simple / par équipe aller aussi longtemps, et ils annoncent généralement des délais de 30 à 60 minutes de toute façon.

– Tout à fait compréhensible si vous n’avez pas adhéré au segment “peser”. Personnellement, j’ai aimé la façon dont ils donnaient l’impression de le prendre au sérieux, mais cela a rapidement évolué comme une signature de contrat typique. Encore une fois, c’était comme si Jon Moxley passait en revue les motions. Pourquoi ne parlait-il pas tout un tas de déchets? Sa chaleur sur Jéricho n’est pas aussi intense qu’elle devrait l’être.

-WWE NXT–



Après avoir critiqué NXT ces dernières semaines, j’espère vraiment qu’ils pourront rebondir dans cette guerre de mercredi soir. Avec Portland complètement à l’écart, de nouvelles rivalités peuvent émerger alors que nous nous dirigeons vers TakeOver: Tampa Bay en un peu plus d’un mois le week-end de WrestleMania. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Le bon

– Ce que j’ai particulièrement apprécié dans la façon dont le match d’ouverture a été réservé, c’est que Cameron Grimes a l’air incroyable, tout en faisant entrer Damien Priest dans le mix. J’ai pensé qu’il était trop facile pour Dijakovic de simplement demander et de se voir accorder un match revanche, alors qu’il y a tellement de gars affamés qui veulent tenter leur chance au titre nord-américain. J’aimerais voir Priest tenter Lee contre Dijakovic, ou en faire une querelle à trois? Ou peut-être un quadruple avec Killian Dain? Quatre monstres se disputent le titre de Lee, c’est ce dont la marque a besoin en ce moment.

– En parlant de cela, Killian Dain est revenu à la victoire avec une victoire sur Bronson Reed. Il avait l’air beaucoup trop faible contre Dijakovic il y a quelques semaines, alors j’espère que c’est le début de sa remontée.

– J’aime tout de Xia Li, elle a tout ce qu’il faut pour être une superstar. Pas encore sûr de Gonzales, mais la division NXT Women a besoin de quelqu’un comme elle. Shayna Baszler est partie pour de bon, donc Dakota Kai et Gonzales doivent combler le vide du “talon”. Au moins, nous n’en avons pas eu, encore un autre match entre Kayden Carter ou Chelsea Green. NXT a le meilleur potentiel de division féminine par rapport à AEW, mais elles doivent être réservées correctement.

– La promo de Finn Balor était la meilleure que j’aie entendu de lui depuis longtemps. C’était comme le vieux Finn, le gars qui sait quand intensifier. Balor contre Walter sera une rivalité extrêmement prometteuse, car je ne pense pas que ce soit le type de gars que “Prince” va traverser. Imperium a le dos du champion NXT UK, donc perdre contre Walter ne fera pas de mal à long terme. Ce qui m’intéresse, c’est de savoir si Balor défiera le UK Championship, le gagnera et commencera à représenter NXT UK à la place ?? Ou est-ce une façon de mettre Walter hors de combat, qui n’a vraiment pas eu de sérieux adversaires depuis Tyler Bate (il y a environ six mois?).

– Deux cages en acier correspondent aux arrivées! Pourrait être un peu exagéré. Également un timing pratique, étant donné que Dynamite vient d’avoir sa toute première cage en acier la semaine dernière. Tant pis. L’essentiel est que nous aurons probablement deux superbes allumettes à cage en acier la semaine prochaine, ce que le médecin a ordonné.

– Mettre de l’argent sur Austin Theory étant une grande star en lui donnant le frottement sur Tommaso Ciampa. C’est drôle, je pense que les commentateurs essaient parfois de dire son deuxième nom trop vite et ça sonne comme “Fury”. Quoi qu’il en soit, c’est rafraîchissant de voir Ciampa contre quelqu’un de complètement nouveau, et ils ont fait un très bon match ensemble.

– Les jeunes vétérans Grizzled, en particulier Zack Gibson, sont si bons pour obtenir de la chaleur qu’ils ont réussi à amener les fans du côté (un peu) des The Forgotten Sons. Donnez à cet homme un «BIENTÔT!». Ou au moins avoir la courtoisie habituelle d’enlever vos chaussures?

– Un travail solide entre Charlotte Flair et Bianca Belair dans l’événement principal. Il semble que Belair soit à la maison contre Charlotte, et bien que leur chimie ne soit pas encore là, je suis sûr que dans quelques années, ils seront grands ensemble. Ce match m’a également rappelé comment Charlotte avait l’habitude de travailler avant de rejoindre la liste principale; où elle a tendance à être méthodique et joue davantage avec la foule. Cela aide la carrière de Belair.

Le mauvais

– Malheureusement, il semble que l’Univers NXT ne soit pas aussi motivé pour ces matchs qu’avant. Il fut un temps où ils faisaient de la musique pour n’importe quoi, mais ils devenaient plus silencieux. Cela dit, je n’étais pas du tout dans l’attaque de Gargano contre Ciampa. Ce n’était tout simplement pas assez choquant … ils devaient transformer cette querelle en 11.

– Bronson Reed est un si gros gars, mais il ne gagne jamais. Pourquoi ne pas nourrir quelqu’un de plus petit que Dain? Il y a quelques talents comme lui dans NXT où je m’assois et je me demande si la WWE ne les signe que pour les signer? Ne vous méprenez pas, c’est un travailleur vraiment solide, mais avec zéro caractère, une victoire sur lui signifie si peu pour le moment. En parlant de cela, personne ne se soucie assez des fils oubliés pour les rendre babyface.

– Rhea Ripley devait être plus animée lors de son arrivée sur le ring pour sauver Belair. Elle est passée par sa routine d’entrée et n’a pas pris la peine de poursuivre Charlotte après avoir facilement glissé hors du ring. Où est l’homme de la chaleur!? Quelqu’un, pensez à la chaleur! Qu’est-il arrivé à NXT à cet égard?

– Presque aucune mention des 10 ans de la marque. Ils devraient être fiers et en faire étalage un peu plus. Pas exagéré, mais au moins faire quelque chose pour rendre hommage à tout le travail acharné?

Conclusion

Un sac mixte des deux côtés, mais rien de trop négatif. AEW avait déjà fait une grande partie du travail au cours des semaines précédentes, donc cet épisode (après le match Ironman) n’était pas à la hauteur. Ils avaient encore de grands moments, sans aucun doute. La “pesée” est similaire au segment “cils” d’il y a quelques semaines, où elle a remplacé un match de l’événement principal dans un souci de construction. Avions-nous besoin de cela cependant? Pensez-vous que cela a ajouté à la querelle entre Jéricho et Moxley? Je pense que cela a fonctionné, mais je peux voir comment certains auraient préféré quelque chose de différent.

J’ai l’impression que NXT s’est amélioré cette semaine, mais uniquement parce que nous sommes promis de nouvelles rivalités alors que nous nous dirigeons vers le week-end de WrestleMania. Que puis-je dire d’autre? Ils avaient Finn Balor. Charlotte Flair a travaillé l’événement principal .. mais ils ont TOUJOURS perdu les téléspectateurs. C’est un problème avec la marque pour le moment, c’est que vous ne pouvez pas faire appel aux talents de Raw / SmackDown et vous attendre à ce que cela fonctionne. Il a perdu le bord «souterrain» et jette rarement le «We Are NXT!» ligne ne résout pas les problèmes. Au moins, la qualité de la lutte était bonne, ce qui est typique du NXT.

Une grande partie de moi veut faire un match nul. Cependant, AEW a fait une révolution de construction de travail fantastique, et a gardé mon attention plus que NXT. Sans le match Ironman? C’est certainement un tirage au sort .. mais parce qu’il existe, je dois tirer le V-Trigger et le faire pencher en faveur de Dynamite pour faire le score 9-6-5. Mais pas beaucoup! Parce que NXT a franchi une étape et semble que cela pourrait être vraiment amusant la semaine prochaine. Merci d’avoir lu tout le monde. Rendez-vous la semaine prochaine pour plus d’action dans la guerre du mercredi soir.

Mercredi soir – WWE NXT vs AEW Dynamite