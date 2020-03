Guerre du mercredi soir! WWE NXT contre AEW Dynamite – Semaine # 21

Salut! Et bienvenue dans la série Wednesday Night War. Sortant des talons d’un PPV Revolution extrêmement réussi, AEW Dynamite de cette semaine devait conduire le produit vers l’avenir. Non seulement cela, mais il le faisait contre une carte NXT empilée avec non pas une, mais deux allumettes de cage en acier. Voici les liens pour toutes les séries de la guerre du mercredi soir ci-dessous.

# 1 – # 2 – # 3 – # 4 – # 5 – # 6 – # 7 – # 8 – # 9 – #dix – # 11

# 12 – # 13 – # 14 – # 15 – # 16 – # 17 – # 18 – # 19 – # 20

Guerre du mercredi soir – Semaine # 20



-AEW Dynamite-

AEW a joué un tel rôle ces derniers temps, je ne suis pas sûr que NXT puisse faire quoi que ce soit. Comment cet épisode se place-t-il dans le grand schéma de la guerre du mercredi soir? Peut-on même appeler ça une guerre? Découvrons-le.

Le bon

– Je suis généralement contre la chute du nom d’AEW (ou l’insulte à la subtilité) de la WWE pour sembler momentanément «cool», mais j’étais tout à fait d’accord pour que Jon Moxley rende le championnat du monde et la lutte professionnelle importants. C’était rafraîchissant d’entendre Jon Moxley rendre hommage à tous ceux qui ont permis à AEW de se réaliser.

– L’ouvreur a eu une action décente, et j’ai particulièrement apprécié certaines des combinaisons de The Dark Order. Colt Cabana a également fait chanter les fans pour lui! Ce qui est une grosse victoire.

– Big Swole a obtenu une victoire, mais ce n’était que contre Leva Bates. Je suppose qu’elle remonte un peu le classement? C’est donc positif, mais on ne sait pas qui affrontera Nyla Rose.

– De loin le plus grand moment de la nuit (de tout spectacle) a été Jake “The Snake” Roberts surprenant le monde en appelant Cody une “petite chienne” et “César”. Quel talon! Vingt ans plus tard, il est toujours l’un des meilleurs du jeu. Oui, bien sûr, il est un peu rouillé … mais à quoi vous attendez-vous après avoir été hors du jeu pendant si longtemps? Il a créé beaucoup d’intrigues sur qui sera son client.

– Pac et The Lucha Brothers sont une équipe de rêve, mais c’est la seule bonne chose que je puisse dire. Bien sûr, ça allait toujours être un bon match entre lui et Chuck Taylor car ils sont des pros.

– La meilleure partie de l’ensemble du battage d’après-match (après Hager vs QT Marshall) entre The Inner Circle et The Elite, a été Hangman Page retournant Matt Jackson l’oiseau et sa réaction.

– MJF sait frapper les bonnes notes avec ses promos. Ses lignes canalisent définitivement certains des grands noms de quelques décennies passées; et c’est fou de penser qu’il est loin d’avoir atteint son plein potentiel.

– Darby Allin y aller seul montre son courage et ne dit jamais son attitude. Le fait qu’il ait assumé l’intégralité du cercle intérieur par lui-même, le cimente comme l’une des meilleures stars d’AEW pour les années à venir. Et tandis que beaucoup auront prédit que Moxley s’échapperait la nuit, The Inner Circle a fait un «bouclier» et a tenu la promesse de Chris Jericho. Cela permet à la querelle de bien continuer, tout en laissant les fans deviner (ils ont scandé «Fozzy Sucks» après que Jericho a dit qu’il partirait pendant soixante jours si sa promesse n’était pas tenue).

Le mauvais

– Ils ont mis la barre assez haut dernièrement. En disant cela, je pense que le segment d’ouverture a traîné trop longtemps. C’était à la limite du temps perdu par la WWE, bien que l’ancien champion ait toujours fait réagir les fans. La réponse faciale de «Ferme ta bouche, je suis fatigué de t’entendre parler!» Est un cliché fatigué qui, je l’espère, disparaît progressivement.

– Big Swole obtenir une victoire sur Leva Bates n’est pas impressionnant. Les deux bibliothécaires sont au fond du baril et peuvent à peine se rendre à Dynamite ces jours-ci. Britt Baker n’a rien ajouté dans le commentaire.

– Qu’est-ce qui fait de Cody un sérieux perdant? Il a supplié et pleuré pour un match avec MJF, perdu .. et maintenant il est appelé pour pleurer par une légende. AEW ne peut pas continuer à laisser Cody faire cela à lui-même ou cela pourrait nuire à son image. Il a besoin d’une victoire bientôt, et pour établir qu’il n’est pas un pleurnichard pleurnichard. Bien, je suppose que ce n’est pas facile de réserver un gars qui est l’un des dirigeants de l’entreprise sans que les fans pleurent.

– Alors que Pac contre Chuck Taylor était un bon match, je ne pouvais pas supporter Jim Ross de parler de “ces enfants” comme s’ils étaient des recrues qui ont besoin de construire leur masse musculaire pour atteindre le niveau suivant. C’était comme s’il insultait le physique de Taylor, comme s’il ne s’entraînait pas assez dur. Je peux comprendre vouloir les motiver pour devenir de grands lutteurs en simple au cours des prochaines années, mais faire ces remarques à la télévision en direct me semblait bizarre. Essayer probablement trop fort de trouver quelque chose à dire à leur sujet.

– Shawn Spears et Tully Blanchard sont TOUJOURS (casquettes pour un effet trop dramatique) à la recherche d’un partenaire d’équipe. Si après des mois de recherche, vous ne trouvez pas quelqu’un pour faire équipe avec vous? Le consensus général est que vous êtes absolument nul. ou arrêter de chercher déjà?

– On ne livre pas simplement une bête d’un athlète comme Jake Hager deux fois dans la même semaine. Encore plus contre quelqu’un que personne ne se soucie. Et quoi de plus ahurissant? C’est le temps qu’il a fallu à Hager pour éloigner son adversaire. Quand QT Marshall est-il devenu autre chose qu’un jobber? Dustin Rhodes fait équipe avec lui parce que? Et pourquoi Cody se soucie-t-il soudainement de ce que le cercle intérieur fait avec son frère? MJF a évolué et il avait juste besoin de quelque chose de physique à faire après avoir été si violemment agressé par le verbiage de Jake The Snake?

– ‘Death Triangle’ n’est pas très imaginatif. La «Triade de la mort» (ou quelque chose d’espagnol) ne serait-elle pas plus cool? Quoi qu’il en soit, le principal problème que j’ai est qu’ils ont jeté cette équipe au hasard sans aucune histoire; à part ils ont ciblé les meilleurs amis à la même époque. Pac monte un micro et l’annonce à l’improviste .. donc ils sont stables maintenant? N’est-il pas censé être un «salaud»? Le gars que tout le monde déteste? C’est un solitaire qui ne devrait probablement pas bien jouer avec les autres. Je suppose qu’il a besoin d’aide pour gérer les Best Friends et Orange Cassidy? Ce qui est un peu triste, car il ne devrait probablement pas être coincé au milieu de la carte.

-WWE NXT–



NXT se dirige vers TakeOver: Tampa avec pour mission de reprendre le combat, et les grands matchs continuent d’être annoncés. Cette semaine, nous obtenons une double dose de cage en acier injectée directement. Non seulement cela, mais nous pouvons avoir de la chance et trouver la réponse à «Pourquoi Johnny, pourquoi?». En outre, quelle est la phase finale de Velveteen Dream?

Le bon

– Ce que j’ai adoré dans cet épisode, c’est qu’ils sont sortis avec un autre match passionnant entre Tegan Nox et Dakota Kai; cette fois dans une cage en acier. Et ils construisent bien cette querelle parce que Nox n’a pas encore battu Kai propre. Gonzales a joué son rôle dans une finition innovante que je n’avais jamais vue auparavant … piégeant Nox entre la cage et la porte elle-même. Je ne sais pas comment, mais ils m’ont investi dans cela après un début difficile.

– Finn Balor coupe une autre promo solide, cette fois pré-enregistrée. Walter est une bête et j’ai hâte de voir ce qui se passe quand il fait face à Balor; qui est facilement son plus grand challenger à ce jour. Encore plus que Dave Mastiff, qu’il a battu sur NXT UK cette semaine. Balor est le genre de talent qui pourrait le lui enlever, donc Walter devrait être inquiet; mais il a aussi Imperium qui surveille son dos. Ça va être épique à TakeOver: Tampa.

– Voir une partie de l’histoire de Rhea Ripley était rafraîchissant, car cela m’a rappelé l’ancien NXT quand ils ont partagé des histoires personnelles et nous ont fait ressentir des choses. Le premier champion NXT à WrestleMania? C’est fou comment la WWE ne l’a pas fait avant maintenant.

– J’étais un peu critique des matchs de Chelsea Green et Kayden Carter, mais cette rencontre avec Shotzi Blackheart était différente. Pourquoi? Parce que Shotzi a gagné des matchs et fait des choses comme éliminer Shayna Baszler d’une bataille royale. Ça m’a finalement fait remarquer et dire .. whoa, ils la traitent comme une sérieuse concurrente.

– Le message cryptique doit être Killer Kross. Sinon, je veux récupérer mon argent! Attendez, je n’ai rien payé. Eh bien, je veux toujours mon argent s’il ne fait pas ses débuts bientôt … la série a désespérément besoin de plus de personnages qui peuvent couper les promotions.

– Une seconde proche pour le moment de la nuit a été Cameron Grimes se faire huer vers l’enfer sacré. Même le puissant Keith Lee a eu du mal à garder la foule assez calme pour que Grimes puisse parler. Ils doivent jouer sur ce fait en rendant Grimes plus crasseux. J’aime ce jeu de mots. Un Grimes plus sinistre est ce que les fans de NXT ne peuvent vraiment pas obtenir.

– Wow, Austin Theory a une tête énorme vu qu’il n’a encore rien fait. Isaiah Scott a eu raison de se mettre en face et de le défier. Et ils ont fait un super match! Ces deux enfants ont un long chemin à parcourir, mais Austin Theory est élevé comme la «prochaine grande chose» de NXT. Les fans peuvent-ils se mettre derrière lui? Ou obtiendra-t-il le traitement Roman Reigns?

– L’ère incontestée contre Lorcan & Burch sera toujours de qualité. J’apprécie la façon dont NXT construit à nouveau sa division par équipe après que The Broserweights a remporté les titres. Je suis un grand fan des jeunes vétérans GRIZZLED, car ils seront BIENTÔT (!) La première équipe de tag. Je parie que William Regal réserve un triplet et GYV les réclamera à Tampa. Mais où vont-ils à partir de là? Les Broserweights se sépareront-ils et The Undisputed Era se retournera-t-il? Ou vont-ils amener une autre équipe dans le giron?

– Mon garçon, est-ce que l’interview de Mauro Ranallo est allée vite au sud Nous n’avons toujours rien appris, mais au moins cela nous donne un nouvel aperçu de la mentalité de Johnny Gargano. C’est presque comme une image miroir de ce que nous avions avec la querelle originale, comme vous pouvez l’imaginer Tommaso Ciampa agissant comme ça. C’est la meilleure chose que Johnny ait faite en dehors du ring depuis longtemps. Cela me donne beaucoup plus d’intrigues que ce qui s’est passé la semaine dernière.

– Bien que le match de cage en acier de l’événement principal n’ait rien de nouveau au début, les fans se souviendront de la façon dont il s’est terminé. Velveteen Dream est un personnage unique, et lui seul aurait délibérément perdu un match pour gagner essentiellement la bataille des jeux d’esprit. Je pensais que Dream reviendrait d’une blessure et ciblerait le champion NXT tout de suite, mais quand ne l’a-t-il pas fait? Cela m’a fait poser des questions. Il s’avère que les jeux fous de Dream ont été faits pour attirer l’ère incontestée dans une position où il pourrait envoyer un message énorme à Adam Cole. Il veut être l’homme de NXT, et Roderick Strong n’était qu’un outil pour y arriver.

Le mauvais

– L’ère incontestée ressemble toujours à des idiots contre un adversaire. Comment pouvez-vous être la faction la plus dominante de la WWE si vous avez toujours du mal à gérer un adversaire?

– Certains diront peut-être que la cage en acier de la WWE est “brûlée” sur la carte, et même si cela peut être partiellement vrai, je pense que cela avait du sens pour ces querelles. Mon plus gros reproche concernant les matchs de cage en acier à la WWE est qu’ils ne sont pas assez brutaux. Pourtant, le talent a bien fait son travail. Je peux comprendre comment certains téléspectateurs ont vu cela comme une réponse au lancement par AEW de leur cage en acier il y a quelques semaines; ce qui, si c’est vrai, n’est pas un look que la WWE veut encourager.

Conclusion

C’est un choix difficile pour la première fois depuis plus d’un mois. NXT a eu la meilleure lutte, ainsi que des moments mémorables. La réservation d’AEW était discutable, mais tout autour offrait une bonne quantité de divertissement. Sur cette base, cela devient une question de perspective et de ce que vous appréciez d’un spectacle. Si vous aimez un produit familial avec de nombreux assortiments? NXT gagne. Vous voulez quelque chose de plus énervé et aléatoire? AEW gagne. Ce qui est cool, c’est que NXT et AEW répondent aux deux côtés de la médaille, ce qui est exactement ce que la guerre du mercredi soir a été depuis le début.

Personnellement, je n’aimais pas Dynamite autant que je l’espérais. En dehors de Jake Roberts, pas grand-chose d’autre ne m’a donné l’impression que c’était la télévision à voir absolument. Et je ne dis pas que la plupart de NXT l’était non plus, mais au moins c’était plus important. Cela fait un moment que je n’ai pas remis en question la réservation d’AEW, mais je pense que c’est justifié. Beaucoup de grattage de tête. Bravo à eux pour prendre des risques, mais c’était aléatoire et pas trop coincé. NXT cependant, a été une expérience beaucoup plus fluide. Alors oui, je sais que certains voudront probablement me tirer vers la potence pour l’exécution .. mais NXT a gagné cette manche. Mais c’est tellement, si proche.

J’ai retiré Jake Roberts de l’équation parce que je suis clairement partial (dans le bon sens). Je ne devrais pas laisser le retour d’une légende de 64 ans troubler mon jugement. NXT a gagné, mais ils ont dû jeter l’évier de la cuisine dessus. Se remettant de la gueule de bois de la Révolution, AEW a tout de même géré un spectacle divertissant; et je n’appelle pas ça un désastre par tous les moyens. NXT doit être inquiet, car Dynamite ne fera que s’améliorer à partir d’ici. AEW gagne toujours fermement la guerre avec un score de 9-7-5, mais je suis heureux que NXT en ait finalement sorti un du sac après avoir lutté pendant des semaines. S’il vous plaît laissez-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires? Et je vous verrai la semaine prochaine pour en savoir plus sur la guerre du mercredi soir! Merci d’avoir lu.

PS: Je n’autorise pas les nombres de notes à définir à quel point j’aime un spectacle. C’est une petite indication de la façon dont chacun se porte, mais ce n’est pas le bâton de mesure universel.

Mercredi soir – WWE NXT vs AEW Dynamite