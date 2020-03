Guerre du mercredi soir! WWE NXT contre AEW Dynamite – Semaine # 22

Salut! Et bienvenue dans la série Wednesday Night War. Manquant de peu la semaine dernière, AEW Dynamite doit continuer et développer de nouvelles rivalités passionnantes. NXT cependant, est bien placé pour montrer au monde ce qui est possible à TakeOver: Tampa; si ça continue. Voici les liens pour toutes les séries de la guerre du mercredi soir ci-dessous.

Guerre du mercredi soir – Semaine # 22



-AEW Dynamite-

Il faudra peut-être un certain temps à AEW pour revenir au rythme des choses après avoir si bien construit Revolution. Et puis il y a la possibilité de devoir annuler des événements dus au coronavirus, donc cette guerre de mercredi soir devra peut-être être suspendue bientôt; ou AEW trouve un petit endroit où ils peuvent produire des spectacles à partir du moment où tout explose.

Le bon

– Le premier match a eu lieu, et pour cause, car il a mis en place les débuts de Lance Archer avec le manager Jake “The Snake” Roberts. Non seulement cela, mais c’était aussi le prélude à Chris Jericho (tête de potiron!) Et au cercle intérieur révélant qu’ils avaient brutalement battu Nick Jackson. Le cercle intérieur est vraiment énervé ces jours-ci et je l’adore; prendre des notes ère incontestée.

– La parodie de Dark Order de Christopher Daniels était hilarante! Dark Order craint, c’est ce que nous savions déjà. Apparemment, il n’y en a pas d’exalté? Voyons si les affirmations de Daniels sont vraies la semaine prochaine.

– Jurassic Express vs MJF, Butcher & Blade (w / Bunny) était également génial! J’adore à quel point Luchasaurus est au-dessus, et surtout comment Marko Stunt a montré une séquence moyenne que nous n’avions jamais vue auparavant. Un peu étrange de voir MJF dans un match à mi-parcours après avoir juré de remporter le titre mondial la semaine dernière, mais au moins les officiels d’AEW lui ont donné du temps d’antenne.

– Comme prévu, il y a une bonne action entre le Death Triangle, Joey Janela et le Private Party. La foule s’est mise derrière, ce qui est la principale chose à retenir.

– Dustin Rhodes sera toujours un sorcier au micro, même si je suis sûr que Hangman Page n’aimait pas sa promo autant que nous.

– Nous allons enfin quelque part avec la recherche par équipe de tag pour Shawn Spears !? Il est temps, mais il est clair qu’aucun de ces candidats ne convient.

– L’événement principal rappelle le premier événement principal Dynamite, qui a vu The Inner Circle affronter deux membres de l’Elite. Et bien que Dustin Rhodes et Hangman Page aient remporté la victoire, les vrais vainqueurs sont l’Inner Circle; alors qu’ils continuent de montrer leur domination sur la liste AEW. Cela mène à un gros gain où Chris Jericho est écrit à partir de la programmation régulière, je le sais. Après Bloog & Guts, Le Champion ne sera plus jamais le même.

Le mauvais

– Le match d’ouverture n’était pas si bon de mon point de vue, car il y avait tellement de choses autour du ring et je ne sentais aucune chaleur entre Ortiz et Cody.

– Et encore une fois, le match féminin n’a pas été terrible, mais il ne s’est pas non plus démarqué. La seule chose remarquable est que Bea Priestley défie lâchement Nyla Rose en brandissant le titre.

– La promo de Britt Baker était encore plus grincheuse que d’habitude. À ce stade, je ne peux pas dire si elle suce exprès, ou si elle est vraiment si terrible. Et le nom de Big Swole laissant tomber la chose «bay bay» est plus une blague sur elle .. au moins Adam Cole est champion NXT et obtient du temps d’antenne; contrairement à son mari Cedric Alexander.

– Je suis tout à fait d’accord pour que Private Party et Joey Janela soient beaux, mais sur le papier. Ne vous méprenez pas, c’était un match divertissant, mais si vous voulez les vendre comme une menace légitime, cela ne peut pas prendre plus de 15 minutes. Cependant, vous pouvez dire le contraire, car le triangle de la mort est encore nouveau l’un pour l’autre et s’améliorera avec le temps.

-WWE NXT–



Faire un lieu depuis le Performance Center? Je suis à fond. Ils sont à Full Sail depuis un temps incroyablement long, donc c’est un bon changement de rythme de les voir aller dans un environnement différent; même s’il ne compte qu’un peu plus de 100 fans. Avec cet épisode, peuvent-ils en récupérer un dans la guerre du mercredi soir?

Le bon

– Keith Lee contre Cameron Grimes était tout ce que je pensais que ce serait et plus encore. Une ouverture solide qui a soulevé la foule et donné le ton pour le reste de la nuit. La cerise sur le gâteau était Damien Priest attaquant Lee par derrière, et le champion confondant Dominick Dijakovic avec l’ambusher. Le Limitless One s’en excusera-t-il la semaine prochaine? Ou les tensions vont-elles augmenter?

– Mia Yim contre Dakota Kai était étonnamment bon, et Gonzales l’a également ajouté. Un peu déroutant, ils n’auront pas Kai dans ce match n ° 1 des prétendants, mais ils ont probablement quelque chose d’autre prévu pour le duo.

– Le message cryptique crie Killer Kross, il est très similaire à quelque chose qu’il a fait dans Impact Wrestling. TIC Tac!

– Kushida vs Raul Mendoza avait le potentiel d’être un match 5 étoiles si on lui donnait le temps, mais ce que nous avons obtenu était suffisant pour combler mon appétit. Ils sont deux des meilleurs employés de la WWE sur n’importe quelle marque, donc j’aimerais les voir recommencer.

– Tyler Breeze a entièrement possédé la théorie d’Austin! Très bien, j’espère que cela se transformera en une querelle en cours comme cela ferait beaucoup de bien à Theory.

– Oh! Les allers-retours entre Charlotte Flair et Rhea Ripley étaient exactement ce dont cette querelle avait besoin. Je pourrais avec plaisir ne pas voir l’un d’eux jusqu’à WrestleMania (si cela se produit) et être heureux si c’est leur dernière interaction.

– Finn Balor contre Walter va être hors de ce monde. J’ai hâte!

– Qui sont les hommes masqués qui ont volé Raul Mendoza? Tueur Kross & Thatcher? La Lucha House Party? Los Conquistadores? Quelqu’un nous dit bon sang! Est-ce les mêmes hommes qui ont kidnappé Samoa Joe cette fois sur TNA Impact ?? J’adore les angles comme celui-ci, tant que la révélation est excellente et que les talents en valent la peine.

– Broserweights vs Undisputed Era était super! Encore plus lorsque Pete Dunne a été expulsé de Cole & Strong via une tactique d’Eddie Guerrero * hausse les épaules *. Je pense que NXT a fait un meilleur travail ces derniers temps avec sa division par équipe. De plus, la configuration était parfaite, Velveteen Dream expliquant ses actions récentes comme moyen d’obtenir le titre d’Adam Cole, et non pas parce qu’il se soucie un iota de Roderick Strong et de sa famille.