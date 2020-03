Guerre du mercredi soir! WWE NXT contre AEW Dynamite – Semaine # 24

Salut! Et bienvenue dans la série Wednesday Night War. Alors que AEW & NXT continuent de nous fournir une dose hebdomadaire de divertissement, il est difficile de vraiment profiter de ces émissions sans se sentir trop. Nous voulons que les choses continuent comme d’habitude, mais il arrive un moment où chacun doit jouer son rôle.

Après lundi soir, j’ai dit que l’hébergement de la WWE WrestleMania était «louable» dans un message sur Facebook. Cependant, j’ai également dit que je ne serais pas surpris s’ils décidaient de ne pas aller de l’avant. Deux jours plus tard, je vois des cas aux États-Unis ont explosé, Roman Reigns reste à la maison et il est peu probable que WrestleMania apparaisse près de la même carte que celle annoncée.

Avec au moins une partie de l’émission déjà enregistrée, il sera intéressant de voir ce qu’ils feront ensuite. Mais oui, je penche beaucoup plus vers le report de tout cela, car ils ont fait plus qu’assez pour nous divertir ces dernières semaines. Cela dit, je ne serais pas non plus surpris si AEW et NXT sont forcés d’arrêter de fonctionner également.

Ce n’est plus une guerre entre deux spectacles. Le véritable ennemi est là-bas. À ce stade, je me demande si je devrais comparer ces émissions. Qu’est-ce que tu penses? Cela pourrait être le dernier article de comparaison que je fais depuis un moment, jusqu’à ce que nous commencions à revenir à la normale. Je voudrais donc prendre ce temps pour remercier tout le monde d’être resté avec moi au cours des 6 derniers mois. Je verrai ce que j’en pense la semaine prochaine.

# 1 – # 2 – # 3 – # 4 – # 5 – # 6 – # 7 – # 8 – # 9 – #dix – # 11 – # 12 – # 13

# 14 – # 15 – # 16 – # 17 – # 18 – # 19 – # 20 – # 21 – # 22 – # 23

Guerre du mercredi soir – Semaine # 24



-AEW Dynamite-

Comment AEW peut-il dépasser la semaine dernière? Je veux dire, ils ont pris le concept de l’arène vide et l’ont fait sien en montrant la WWE pour leur façon de le faire. Comme je l’ai dit, cette guerre de mercredi soir ne concerne plus vraiment AEW vs NXT, mais le fait que ces émissions se produisent. Il est parfaitement compréhensible que des gars plus âgés comme Jim Ross ne soient pas disponibles pour commenter (restez en sécurité JR!), Et bien sûr, Cody (en tant que cadre) doit fournir des commentaires avec Tony Schiavone.

Le bon

– Une bonne action dans l’ouvreur, et wow .. ils ont utilisé Jimmy Havoc pour un changement. Je ne savais pas que Havoc était sur une séquence de victoires, il est donc logique de le confronter à quelqu’un comme Cody. En espérant qu’il obtienne plus de temps d’antenne plus tard.

– Jake Roberts a toujours la magie qui vous fait vous arrêter et faire attention. Je suis tellement content pour lui, il fut un temps où il se débattait si mal qu’il semblait qu’il ne reviendrait jamais à la télévision. Bravo à lui et à DDP pour être revenu sur la bonne voie. Le monde de la lutte est bien mieux avec lui.

– Darby est une star! Et je suis également assez impressionné par Kip Sabian et Penelope Ford. Sabian fait un solide mi-carder et Darby avait besoin de cette victoire pour maintenir son élan.

– Ils ont fait ressembler Hager à la bête qu’il est. J’étais critique quand il a dû travailler un long match (pour lui) avec QT Marshall il y a quelques semaines, car il n’y avait aucun moyen que cela ait duré plus de quelques minutes. Hager doit être le grand gars le plus dominant d’AEW si nous voulons le prendre au sérieux en tant que compétiteur principal. Est-ce que quelqu’un n’a jamais vendu le Paradigm Shift auparavant? Je pense que c’est une première.

– Kenny Omega prouve à nouveau sa valeur en volant la vedette (en termes de qualité de match) contre Sammy Guevara. Pendant ce temps, Vanguard One rattrape Nick Jackson et nous montre qu’il va bien. L’élite pourrait être réunie plus tôt que nous le pensions, c’est-à-dire si Dynamite n’est pas obligée d’annuler.

– Le truc Broken Matt Hardy est un goût acquis que certains obtiendront, tandis que d’autres trouveront que ce n’est qu’un idiot stupide. C’est définitivement un goût acquis, mais j’ai bien aimé les allers-retours entre lui et Jericho; bien qu’il ait été blessé sans pouvoir partager la réaction du public. Une grande partie de ce que fait Broken Matt Hardy nécessite la participation des fans, et sans cela .. ugh, le gadget semble creux. Il y a un bon amusement ici pour tous ceux qui peuvent surmonter le ridicule, mais mec … j’espère que cela se traduira mieux avec une foule.

Le mauvais

– La première chose que nous remarquons est qu’il n’y a pas de lutteurs au bord du ring, mais ils sont tous rassemblés dans les coulisses du vestiaire. Donc, en supprimant l’atmosphère, ils ont essentiellement mis les gars plus à risque en les collant tous dans une petite pièce? Je ne comprends pas. De plus, ils jouent toujours sur des trucs quand beaucoup de gens (y compris des lutteurs indépendants) ont du mal à gagner de l’argent. Oui, je sais qu’ils ne jouent pas vraiment!

– Pas encore acheté Jon Moxley comme champion. Peut-être que c’est juste le mauvais timing ou qu’il est parti depuis un moment, mais je considère toujours Jericho comme “l’homme” d’AEW. Qu’a fait Hager pour mériter un coup de feu sur tant d’autres?

– Je suis un grand défenseur de l’utilisation de Brodie Lee, mais je pense que le faire travailler un match et prendre une photo de l’aversion de Vince McMahon pour les éternuements était trop. Nous sommes allés pendant des mois à parler de l’Exalté, et ils auraient dû faire quelque chose de similaire après ses débuts. Laissez les serviteurs faire le sale boulot pendant qu’il adopte l’approche «Jake Hager» d’attendre un événement PPV pour effectuer son premier match. Un jetable contre QT Marshall nous a montré ce qu’il pouvait faire, mais cela n’a pas généré de chaleur. En outre, trop de références McMahon peuvent apparaître comme amères et pathétiques.

-WWE NXT–



Après le talk-show de la semaine dernière, il était crucial pour NXT de rebondir dans la guerre du mercredi soir avec un véritable show de lutte. Peuvent-ils montrer à Raw & SmackDown comment cela se passe? Et combien de temps la WWE est-elle disposée à continuer ces émissions dans la situation actuelle?

Le bon

– Austin Theory est venu si loin en peu de temps et je creuse son arrogance. À tel point que c’était génial de voir que cela lui a coûté le match avec Tyler Breeze. Sérieusement, Breeze a besoin d’une victoire comme celle-ci depuis des années, il est gravement sous-estimé.

– Surpris de voir que Killian Dain n’est pas rentrée chez elle et n’est pas complètement oubliée. Il a tout le potentiel pour être l’une des plus grandes stars de NXT, donc je suis heureux qu’ils le gardent d’une certaine manière. J’espérais un peu qu’ils l’injecteraient dans les affaires Lee / Dijakovic / Priest.