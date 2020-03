Hall of Famer Lita parle de l’entrée de Serena Williams à la WWE

Le WWE Hall of Famer Lita est récemment apparu dans l’émission de fin de soirée d’ESPN Now or Never pour parler de son nouveau projet avec Gail Kim et Christy Hemme, KAYFABE. Au cours de l’entretien, elle a été invitée à donner son avis sur la signature de la WWE, Rob Gronkowski, et sur la façon dont il pourrait potentiellement devenir un atout pour l’entreprise.

Randy Orton pas content de la WWE Wrestlemania 36 Poster

Tout en félicitant le vétéran de la NFL pour ses efforts, Lita a également parlé de la possibilité pour un joueur de tennis de réussir son relais à la WWE. Serena Williams est la personne concernée dans ce contexte qui est en train de spéculer pour avoir un passage potentiel dans la WWE à l’avenir.

Selon l’ancienne championne du monde féminine à plusieurs reprises, Serena Williams conviendrait parfaitement à la lutte,

“Mec, si nous pouvions seulement avoir la chance de monter sur le ring avec Serena, allez, c’est une bête”, a déclaré Lita. “Elle porte une tenue de bague depuis le premier jour, nous n’avons rien à changer.”

Serena Williams arrive à la WWE a été une rumeur parfois. Cependant, il n’a pas de base sur elle car l’idée n’a peut-être pas progressé dans la réalité. Stephanie McMahon a précédemment indiqué qu’elle aimerait signer la multi-championne du Grand Chelem pour un contrat afin qu’elle puisse servir d’attention générale. Mais il n’y a aucune mise à jour si les deux parties ont eu une discussion sur un accord potentiel.

Les stars de la WWE, Mandy Rose et Dolph Ziggler, commencent une œuvre d’art pour aider les entreprises locales?

Poursuivant, Lita a également mentionné que les gars Stephen A. Smith pourraient être un excellent manager pour les superstars de la WWE, étant donné sa compétence verbale,

“J’ai l’impression que ce gars pourrait reprendre là où Classy Freddie Blassie a laissé de côté”, a déclaré Lita. “Il va être manager, il pourrait être un porte-parole. Il a juste besoin d’une sorte de gadget et ensuite laissez-le être le porte-parole. “

Le nom du vétéran a également expliqué comment certaines personnes pensent qu’il est facile de devenir un lutteur professionnel. C’est peut-être pour cette raison que les sportifs de différents parcours veulent tenter leur chance dans la plus grande ligue de la WWE. Mais en réalité, même les personnes ayant des antécédents en MMA pourraient montrer moins d’amélioration que quelqu’un qui n’est pas expérimenté, du tout.