Heath Slater fait une déclaration sur sa sortie à la WWE – Vidéo

Comme on l’a vu mercredi, Heath Slater était l’une des superstars libérées de la WWE. Aujourd’hui, il a posté une vidéo sur son compte Instagram en réaction à son départ. Il a dit,

“Vous avez tous une minute? Mec, quelle balade. J’ai littéralement été partout. Et je veux dire partout. Ouais. Je suppose que vous voulez entendre les conneries, non? Je blague. Un homme de la WWE, a fourni à moi et à ma famille un revenu, donc vous savez, ça va aller. Et des expériences, des opportunités et des relations qui ne se seraient jamais produites si je n’avais jamais travaillé pour eux. Vous savez, nous avons tous nos hauts et nos bas, mais qui n’en a pas? Mais finalement, la WWE a construit un rêve pour moi, que certains ne voyaient même pas une réalité. Et je n’ai que de la gratitude pour cela parce que – je veux dire, applaudissez à cela, vous savez? Je sais que ma famille de la WWE, ma femme, mes enfants et probablement beaucoup de l’univers de la WWE pouvaient voir que mon feu diminuait. Et c’est tout sur moi, tu sais. Mais mettre tout le monde au-dessus de tout ce putain de temps peut me coûter cher. Mais cela me ramène aux relations que j’ai nouées au cours de ces 16 dernières années dans la lutte professionnelle. L’effusion d’amour des vestiaires, du personnel d’entreprise et de l’univers WWE a été extrêmement, extrêmement écrasante, mec. Je vois maintenant que c’est comme si, parfois, vos réalisations ne sont pas toujours liées à ce que vous faites sur le ring, mais c’est ce que vous faites dans les coulisses pour les gens autour de vous. Je n’avais aucune idée de combien d’amour j’avais jusqu’à hier. Et c’est la partie la plus difficile de laisser tomber ce chapitre de ma vie. Je veux juste dire merci à la famille de la WWE, à tous les intermédiaires – à tout, à tout. Cela ne fonctionnerait pas sans tout le monde dans les coulisses, et nous en tant qu’interprètes, et l’éclairage, les caméramans, les chauffeurs de camion. C’est juste une de ces choses où beaucoup de choses entrent. Mais je veux aussi vous dire merci, car vous m’avez donné 14 ans et maintenant le 17 juillet, je peux déployer mes ailes et voler un peu. Et je ressens de nouveau le feu que je n’avais plus depuis un moment. Je me sens prêt à me mettre en forme, légitime. Et je ne sais pas, j’ai encore faim. Comme, très faim. Je ne l’ai pas ressenti depuis longtemps. Donc je suis juste – pas de taureaux ** t, préparez-vous pour le rappel. Parce que je vais revenir mieux que jamais. C’est un fait.”