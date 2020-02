Hikaru Shida s’apprête à manquer AEW Dynamite la semaine prochaine, MLW Fusion (Vidéo)

Hikaru Shida a tweeté la vidéo suivante, révélant qu’elle allait manquer la diffusion AEW Dynamite de la semaine prochaine car elle avait un engagement préalable au Japon. Dit-elle,

“Bonjour. Il est temps de s’envoler pour le Japon. J’ai un spectacle jeudi prochain. Merci pour votre soutien et je ne resterai au Japon que six jours donc je reviens si vite. Continuez à apprécier AEW et j’espère vous voir bientôt. »

A bientôt ✈️ pic.twitter.com/GrKR9EeEzN

– HIKARU SHIDA 志 田 光 (@shidahikaru) 8 février 2020

