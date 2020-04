Histoire inédite derrière le champion de la WWE Drew McIntyre

WCPW / WWE.com

À WrestleMania 36, ​​Drew McIntrye a battu Brock Lesnar pour devenir le tout premier champion britannique de la WWE. Au cours des 56 ans d’histoire de la ceinture, que la société reconnaît depuis que Buddy Rogers a été couronné premier champion de la WWWF, aucun homme du Royaume-Uni n’a jamais détenu cette pièce d’or particulière.

C’est une histoire incroyable, et qui sera racontée pendant des années via des émissions spéciales sur le réseau, des documentaires télévisés et des vers de pub enivrés d’Ayrshire, mais c’est une histoire qui semble jusqu’à présent manquer un petit chapitre. Tout le monde sait que Drew est arrivé dans les “grandes ligues” au début de sa carrière, et qu’il y est retourné après une sortie brutale, mais c’est dans l’écart entre les deux que certains moments sont perdus.

Cela ne veut rien enlever à la réalisation, bien sûr. Drew McIntyre est le tout premier champion britannique de la WWE, car il a travaillé lui-même pour gagner cette place, et a toujours livré chaque fois que la société le lui avait demandé. Peu importe les routes qu’il a empruntées pour y arriver, la destination est méritée malgré tout. Mais le fait est que, dans une histoire qui parle déjà de sacrifice, d’engagement et de réalisation d’un rêve, l’un des chapitres les plus appropriés est celui qui n’est pas raconté.

Le temps de l’homme sur le circuit indépendant de 2014 à 2017 est à juste titre annoncé comme où il a repris le contrôle de sa carrière, de sa réputation et, à certains égards, de sa vie. Vous voyez, la WWE avait décidé que des domaines de sa vie personnelle signifiaient qu’il ne valait pas le battage médiatique démesuré qu’ils lui avaient accordé lors de ses débuts – Vince l’a littéralement présenté à la télévision personnellement et l’a appelé un futur champion de la WWE – et l’a jeté en l’air. vers le bas de la carte avant sa sortie.

Son dernier match pour eux était un effort perdu contre El Torito. Laisser cette s’enfoncer.

Il est rapidement revenu dans le jeu et, dans les deux mois suivant son départ, il a été couronné champion Evolve en 2015. Les packages vidéo détaillant sa vie montrent rapidement son travail incroyable dans cette entreprise, ainsi que ses relais dans ICW et Impact, mais c’était une nuit potentiellement de fin de carrière à Newcastle en 2016 que notre histoire commence …