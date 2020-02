Hulk Hogan a créé son module de finition WWE PAR ACCIDENT

Les fans qui regardaient les matchs de Hulk Hogan dans les années 1980 s’attendaient à ce qu’il arrache sa chemise, lui coupe l’oreille, se moque du visage et laisse tomber une jambe pour l’un, deux, trois. Cela devait arriver, et le public a bu toutes les bontés de «Hulkamania».

Cette grande finition n’aurait pas eu lieu si Hogan n’avait pas expérimenté au Nouveau Japon.

Des années plus tôt, Hulk travaillait au Japon et essayait de penser aux spots de transition qu’il pourrait utiliser pour amortir ses matchs. À un moment donné, il a couru contre les cordes et a fait tomber une jambe sur le cou et le visage de son adversaire. La foule s’est déchaînée.

Hogan a déclaré à ‘The Story Of’ de WWE.com qu’il ne pouvait pas croire la réaction venant des tribunes. Après le match, les roues ont commencé à tourner dans la tête de Hulk, et il a décidé de tenter le coup à son retour aux États-Unis. À sa grande surprise, les gens ont explosé à nouveau, et ils ont également apprécié toute la pose histrionique avant le déménagement.

Les fans japonais avaient créé par inadvertance un monstre avec lequel Hulk courrait pour le reste de sa carrière de catch. Sans leur grosse pop, il n’y aurait pas de «Leg Drop Of Doom».