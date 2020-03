Hulk Hogan parvient à un règlement sur une poursuite de 110 millions de dollars en matière de sex tape

Hulk Hogan a conclu un accord sur son procès de 110 millions de dollars contre les DJ de Cox Radio, selon BayNews9.

La poursuite alléguait que les accusés étaient coupables de complot en vue de divulguer la sex tape privée de Hogan avec Heather Clem, et avaient commencé à circuler dans les studios de Cox Radio en septembre 2012. Heather, pour mémoire, est l’ex-femme de l’ancien ami de Hogan, Bubba « L’éponge d’amour »Clem.

En 2016, Hulk a forcé Gawker à fermer après s’être contenté de 31 millions de dollars de dommages et intérêts pour leur part dans la controverse sur les sex-tape.

Ce chiffre, 110 millions de dollars, est considérablement plus élevé, et il est intéressant de noter que les accusés ont nié les allégations et ont lutté contre Hogan devant les tribunaux pendant près de quatre ans. Cette semaine, ils se sont tranquillement installés (apparemment jeudi) – cela signifie un jury

le procès qui doit commencer en janvier 2021 n’aura pas lieu.

BayNews9 n’a pas fait état d’une somme solide pour le règlement, et ils n’ont pas pu joindre Hogan ou Cox Radio pour un commentaire concret avant de divulguer la nouvelle. Il y a plus à venir sur celui-ci, sans aucun doute.

Hulk sera intronisé au Temple de la renommée de la WWE pour la deuxième fois, dans le cadre de la nWo, peu de temps avant WrestleMania 36.