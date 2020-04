Hulk Hogan recherché pour Dark Side Of The Ring Saison 3

VICE / WWE

Avec le magnifique côté sombre de l’anneau de VICE maintenant au milieu

de sa deuxième saison en Amérique du Nord – et avec une première saison 2 au Royaume-Uni

provisoirement au crayon pour juin – nous avons eu la chance de gagner du temps avec

le co-créateur et producteur exécutif de l’émission, Evan Husney.

Fan de lutte de longue date, Evan et Jason Eisener sont les

cerveaux derrière Dark Side of the Ring, alors qu’ils cherchent à explorer certains des professionnels

des histoires plus tragiques, émotionnelles ou carrément choquantes.

Tout cela avec une quantité ridiculement de recherches et un

respectueux des sujets exposés, Dark Side of the Ring n’est tout simplement jamais

rien de moins que la télévision incontournable pour les fans de catch et non-catch

les fans.

Dans notre conversation avec Evan, nous avons pu plonger profondément dans la dissection

certains des jours les plus sombres de la lutte, la nature délicate de faire face à la très

de véritables tragédies qui ont touché les personnes concernées, gagnant la confiance des gens

comme Martha Hart et The Godfather, son souhait de travailler avec Hulk Hogan, et même d’entendre comment lui et Jason avaient tenté

plans pour une série documentaire entière centrée sur la triste tristement célèbre Benoit.

Retrouvez notre interview complète ci-dessous.