Humberto Carrillo remercie Rey Mysterio, O’Neil pour plus d’invités annoncés pour “The Bump” à la WWE

Selon le compte Twitter officiel de “The Bump” de la WWE, Sam Roberts, Sasha Banks et Bayley apparaîtront tous dans l’émission. Dakota Kai et Raquel Gonzalez feront également appel à:

1️⃣0️⃣ AM ET.

Nous vous verrons alors, @SashaBanksWWE AND @notsam AND @itsBayleyWWE AND @DakotaKai_WWE AND @RaquelWWE !! #WWETheBump pic.twitter.com/Dt9JjO1oFn

– The Bump de la WWE (@WWETheBump) 3 mars 2020

Humberto Carrillo a tweeté ce qui suit, remerciant Rey Mysterio pour leur match par équipe sur RAW. Pour ceux qui ne l’ont pas vu, Carrillo s’est associé à Mysterio pour vaincre Andrade et Angel Garza:

le meilleur coéquipier que je pourrais jamais demander, merci @reymysterio d’avoir rendu cette soirée spéciale .. ce n’est pas un rêve .. c’est la réalité! Et à la fin … les bons gagnent toujours. #RAW pic.twitter.com/K17lZFnJrd

– Humberto Carrillo (@humberto_wwe) 3 mars 2020

La WWE a envoyé le communiqué de presse suivant, annonçant que Titus O’Neil recevra le prix Sentinel aux Cynopsis Sports Media Awards 2020:

La superstar de la WWE Titus O’Neil et FOX Sports Mark Silverman célébrée aux Cynopsis Sports Media Awards Cynopsis Sports est fier d’annoncer Titus O’Neil comme l’une des deux personnalités éminentes du sport qui seront honorées pour leur travail transformateur dans l’industrie lors de la 9e Prix ​​annuels Cynopsis Sports Media.

Les lauréats du prix Luminary de cette année incluent la superstar de la WWE et le philanthrope Titus O’Neil, qui recevront le prix Sentinel pour avoir utilisé sa position et son talent au profit de causes sociales et améliorer sa communauté. Le président des réseaux nationaux de FOX Sports, Mark Silverman, recevra le prix Navigator pour son innovation exceptionnelle. Cet honneur sera remis à l’ancien commissaire du réseau Big Ten, Jim Delany.

«Alors que le monde des médias sportifs continue d’évoluer à un rythme incroyablement rapide, ces deux lauréats ont profité des nouvelles opportunités qui se sont ouvertes dans le paysage et ont élevé la barre pour toute l’industrie», a déclaré le directeur du contenu Sports & Esports de Cynopsis. Chris Pursell.

Ces sommités, ainsi que les gagnants de la catégorie, seront honorés lors du petit-déjeuner des Cynopsis Sports Awards de 8h30 à 10h30 au New York Athletic Club à New York. Cliquez ici pour plus de détails. Et restez à l’écoute pour l’annonce des luminaires restants et la liste complète des finalistes le 9 mars!