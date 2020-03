Il est temps de regarder Chris Benoit

J’ai récemment revu WrestleMania X-Seven pour un podcast auquel je lierai sur mon compte Twitter lorsqu’il sera publié. Beaucoup de gens l’appellent le sommet de l’ère Attitude, et c’est certainement un spectacle mémorable pour une litanie de raisons. Un très bon spectacle aussi, qui vaut vraiment la peine d’être recommandé si vous avez du temps libre. La plupart d’entre vous ont du temps libre ces jours-ci.

Après avoir parlé du match Kurt Angle contre Chris Benoit, mon partenaire de podcasting m’a posé une question à laquelle je n’avais pas vraiment pensé auparavant. C’est un peu bizarre parce que c’est quelque chose auquel j’aurais beaucoup réfléchi dans le passé. Il m’a demandé quelque chose dans le sens de ce qui suit:

“Avez-vous eu un problème en regardant un match de Chris Benoit?”

Ma réponse m’a un peu surpris. Pas plus tard qu’en juin 2017, lorsque j’ai écrit une chronique sur Benoit pour l’un des sites de Greg DeMarco, je vous aurais dit «oui». Les circonstances entourant la mort de Benoit étaient évidemment très troublantes. La situation a fait que beaucoup d’entre nous ont pensé à notre fandom de lutte professionnelle et ont changé beaucoup de nos opinions sur ce que nous recherchons.

Je suis devenu beaucoup plus intéressé par les histoires et les personnages que par la première fois que j’ai regardé WrestleMania X-Seven en 2001. À l’époque, je m’intéressais au rythme de travail. J’ai donc toujours été un défenseur de Benoit même s’il n’a jamais vraiment eu beaucoup de capacités promotionnelles ou de charisme en dehors du ring. Je le considérais comme l’un des meilleurs talents dans le ring de sa génération, et sur cette base, il méritait d’être en tête de liste.

Ouais, j’étais un peu plus simpliste à l’époque. Je pensais aussi que je savais qui devrait être en haut d’une carte. Depuis, j’ai réalisé que je n’en avais aucune idée. D’autres personnes sont payées pour prendre ces décisions.

Quoi qu’il en soit, Angle vs Benoit était quelque chose qui me passionnait en tant que lycéen et qui était tout au sujet du taux de travail. À mes yeux, ils étaient deux des meilleurs au monde, peut-être même les deux premiers à ce moment-là. L’angle était un phénomène absolu qui a permis de lutter comme un poisson dans l’eau. Benoît lui donnait des coups de pied depuis des années et surpassait tout le monde. C’était l’un de ces matchs de rêve qui semblent si rares ici d’ici 2020.

Chris Benoit était également au milieu de la carte.

Quel était le bon endroit pour cela quand vous regardez la carte. Vous avez un combat de rue McMahon. TLC 2. Undertaker contre Triple H. Austin contre Rock. LA BATAILLE ROYALE DE GIMMICK. C’était une carte chargée! Angle et Benoit avaient quatorze minutes pour travailler avec, et ils ont fait du mieux qu’ils pouvaient avec eux. C’était un match intelligemment travaillé, ce qui est difficile à croire compte tenu de la réputation que les deux gars ont acquise au fil des ans, mais c’est vrai. Ils connaissaient leur place sur la carte. Ils savaient que leur querelle allait continuer après WrestleMania. Il n’y avait aucune raison pour eux de mettre toutes leurs cartes sur la table.

Ils ont donc travaillé un match de catch vraiment génial mais simpliste. Du tapis de lutte amusant pour commencer, un changement de rythme par rapport à la plupart des matchs de la WWF à l’époque. Ils ont frappé quelques endroits, mais rien de trop dangereux ou excessif. L’histoire du match était qu’Angle était hors-lutte, il a donc dû tricher pour battre Benoit, et il l’a enroulé et a utilisé les collants pour gagner. Facile! J’aimerais que certains gars qui travaillent aujourd’hui le regardent et apprennent quelque chose.

Lorsque vous êtes au milieu de la carte et que vous savez que vous allez affronter votre adversaire pendant un certain temps par la suite, il n’y a aucune raison de faire tout ce à quoi vous pouvez penser. Gardez quelque chose pour plus tard. C’est une leçon qui est ignorée au Performance Center, et peut-être dans d’autres écoles de lutte aujourd’hui.

Je me suis déchaîné là-bas, mais il y a un point où j’arrive.

Je n’ai eu aucun problème à regarder ce match de Chris Benoit. Ensuite, je me suis demandé si c’était à cause du match lui-même. Vous voyez, il n’y avait rien dans ce match qui me paraissait exagéré. Je n’ai pas vu Benoit faire un tope suicida sur une chaise, ce qui a été l’un de ses endroits préférés plus tard. Je n’ai pas vu plusieurs suplex allemands. Il n’y avait pas de sauts de lune ou de coupes de tête de plongée manquées. Les mouvements qui ont frappé importaient. C’était un match intelligemment travaillé.

Certains matchs de Benoit pourraient me frapper différemment. Je n’ai jamais aimé quand il a fait un tope suicida sur une chaise. Je me fichais des têtes de plongée des cages. Les Allemands qui roulaient étaient cool mais un peu problématiques. Il y avait des suplex qui se terminaient par des chutes de tête. Quand il était au Japon, il a fait des pierres tombales sur la corde supérieure. Le mec était presque toujours à fond.

Donc, ce match m’a frappé dans le bon sens. Ou peut-être que c’est un indicateur du temps qui s’est écoulé. Cela fait presque treize ans depuis l’incident. Dark Side of the Ring a lancé sa deuxième saison avec un épisode en deux parties. Peut-être que suffisamment de temps s’est écoulé pour que personne ne se sente mal de regarder ses matchs.

Peut être.

Je trace toujours une ligne cependant. Quand Tyson Dux parle que c’est un honneur de jouer Benoit dans les épisodes, cela me fait me demander. Je veux dire, vous ne pouvez pas refuser de travailler, et peut-être que le gars était votre idole d’enfance. Je ne le mentionnerais pas si je voulais obtenir plus de travail d’acteur. Je voudrais avoir une certaine gamme! Mais si Dux veut se faire passer pour le gars de Benoit, plus de pouvoir pour lui, je suppose?

Je dis juste que je ne fais pas confiance aux gens qui me disent qu’ils voient Chris Benoit comme une idole. Autant que je l’aimais, une fois qu’il a fait ce qu’il a fait, j’ai dû tracer une ligne. C’est étrange? Je ne pense pas. Je pense que c’est beaucoup moins étrange que ces Benoit Truthers ou les gens qui disent qu’ils l’adorent toujours après qu’il ait tué des gens. Mais, ici en 2020, laisser apparemment des gens mourir est une chose normale que l’un de nos partis politiques veut embrasser pour que l’économie puisse continuer à croître. Alors peut-être que je suis juste hors de contact.

Je vais bien être déconnecté.

Je pense que le moment est venu de regarder ces matchs de Chris Benoit. Certains d’entre vous les adoreront. Certains les détesteront. Nous avons le temps entre nos mains, alors avalons la pilule. J’admets librement que je pourrais finir par détester l’expérience. J’ai aimé un match, mais ce n’était pas un match normal. Ou peut-être que ça l’était!

Il n’y a pas de meilleur moment pour revisiter le Wolverine enragé. Faisons-le maintenant. Pourquoi pas? Les gens me disent de regarder cette histoire de Tiger King sur Netflix, et leur argument est que c’est un naufrage. Formidable. Si vous êtes un fan de catch hardcore, pourquoi ne pas vous plonger dans Benoit? Décidons sa valeur une fois pour toutes. Était-il un Temple de la renommée? Découvrons-le.