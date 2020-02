Impact Wrestling 11 février 2020 Notes et analyse des matchs

Impact Wrestling nous offre un match de championnat pour le Main Event! La championne en titre la plus longue en Impact Wrestling continuera-t-elle son règne? ou on se fâche?

Mis à part ce match, nous obtenons le deuxième versement du meilleur d’Elgin et d’Edwards; et RVD fera… quelque chose avec Joey Ryan. Il y a un niveau d’ironie dans le nouveau personnage de douche de colocataire de RVD; trouve l’offensive gadget de quelqu’un d’autre.

Quoi qu’il en soit, asseyez-vous, profitez-en; OH – il y a un nouveau code à scanner si vous voulez suivre cet angle ICU.

Le monde doit écouter mon message.

SCANNEZ LE CODE

REJOIGNEZ LA RÉVOLUTION

– ICU (@RealityIsLost) 12 février 2020

Évaluations:

Meilleur de 5: Match 2: Michael Elgin vs Eddie Edwards: Elgin gagne via Elgin Bomb, Elgin up 2-0 – *** 1 / 4Madman Fulton vs Daga: Fulton gagne via Better Than Baron – ** 1 / 2Ethan Page w / Josh Alexander vs Fallah Bahh w / TJP: Fallah Bahh gagne via Inside Cradle – ** RVD w / Katie Forbes vs Joey Ryan: RVD gagne via Five Star Frog Splash – * Mahabali Shera w / Rohit Raju & Gama Singh vs Willie Mack: Non Concours – N / ADesi Hit Squad vs Johnny Swinger & Willie Mack: Hit Squad gagne via Sky High – * 1 / 2Impact Wrestling Knockouts Championship: Taya Valkyrie (c) vs Jordynne Grace: Grace gagne via Grace Driver – *** 1/2

Une analyse:

Meilleur de 5: Match 2: Michael Elgin contre Eddie Edwards – Un peu surprenant que le match 2 n’ait pas de stipulation intéressante, mais simple est toujours bon. Ce match suit vraiment les battements normaux que nous avons vus au cours des derniers matchs entre ces deux. Eddie obtient un pilote de désespoir Tiger Driver, Frankensteiner et Blue Thunder Bomb; mais ce n’est pas suffisant. Elgin a renfloué pour se sauver un peu plus que d’habitude, mais toujours fondamentalement leur match habituel. Elgin gagne après le combo Buckle Bomb into Elgin Bomb.

Un Taya frustré obtient une interview rapide qui montre exactement combien de temps règne; et la menace de Jordynne Grace la frappe.

Madman Fulton vs Daga – Daga essaie de venger le beatdown de la semaine dernière, mais il y a une grande disparité de taille. Daga tient le coup, en utilisant quelques frappes rapides et le style lucha pour égaliser la différence de puissance et de hauteur. Un DDT instantané, un Cutter surélevé et même un pilote Death Valley; a donné quelques espoirs à Daga. Finalement, les frères Crist descendent pour causer juste assez de problème pour permettre à Fulton de récupérer; contrer une tentative de Tornado DDT dans Better Than Baron. Match assez solide qui devrait permettre quelques matchs de plus avant que l’angle ne soit terminé.

Moose a récemment présenté quelques-unes des vignettes les plus amusantes d’Impact Wrestling:

. @ TheMooseNation a essayé de faire masser la “douleur dans son cul”, cela ne s’est pas passé comme prévu. #IMPACTonAXSTV @ Rhyno313 pic.twitter.com/GdXyjhrEmK

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 12 février 2020

Ethan Page avec Josh Alexander vs Fallah Bahh avec TJP – Fallah est intervenu lorsque le Nord a tenté de battre Vikingo la semaine dernière; donc un match en simple a du sens. Le Nord essaie de rectifier les pertes et l’embarras, mais Fallah ne doit pas être pris à la légère. Ethan commence arrogant et facilement en charge, mais Fallah commence à faire ses gifles de tête “Bahh” et Hulk Up un peu. Exécuter Splash, Samoan Drop, mais un BAHHnzai Drop raté donne à Ethan une ouverture. TJP jaillit de Fallah pour anéantir Josh Alexander, ce qui distrait un peu Ethan. Alors que Fallah est assis sur le ring, hébété après son coup manqué, Ethan essaie d’en profiter; mais il est enroulé pour le bouleversement!

Susie et @realsuyung ne font plus qu’un. Dieu nous aide tous. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/tkN58qMctA

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 12 février 2020

D’accord, le fait que Su Yung puisse basculer maintenant… est intéressant.

RVD avec Katie Forbes contre Joey Ryan – Donc … RVD ne comprend pas Joey Ryan et pense qu’il est dégoûtant. Donc, ce match est censé être une RVD prouvant un point, mais c’est terrible. Katie Forbes fait plus de twerk et de relations avec RVD; qu’il n’y a de mouvements de lutte dans le match. Ce match doit disparaître pour toujours.

Su Yung est donc de retour et prend une revanche sur James Mitchell:

Enfin .. @ MinisterReal est enfermé dans le royaume des morts-vivants .. Père le fera punir pour son échec .. @ FearHavok est laissé seul avec la mariée @realsuyung ..

La vengeance est presque terminée. #IMPACTonAXSTV

– # DemonAssassin pic.twitter.com/o5iLMrtDc3

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 12 février 2020

Impact Wrestling: ImpactPlus Flashback Moment: Magnus vs Eric Young, TNA World Championship, 27 avril 2014Mahabali Shera avec Rohit Raju et Gama Singh contre Willie Mack – Le correctif était là, Shera et Rohit sautent Willie pour éliminer le match. Johnny Swinger fait la sauvegarde avec une chaise en acier… et nous obtenons un redémarrage; en match par équipe!Desi Hit Squad contre Johnny Swinger & Willie Mack – Il s’agit d’une configuration type de «coéquipiers involontaires». Mack ne veut rien avoir à faire avec Swinger, mais Swinger semble légitimement vouloir travailler ensemble. Ils ont quelques moments intéressants, mais Mack est distrait par Gama et la double équipe de Hit Squad Swinger; terminer le match par une victoire de Hit Squad.

Tessa arrive à parler de son prochain match Sacrifice contre Ace Austin; et c’est facilement sa meilleure promo depuis qu’elle est devenue championne. Elle a quelqu’un sur qui concentrer son intensité, surtout lorsqu’il entre dans le cadre. Petite bagarre après que Ace fasse une référence aux «problèmes de papa», puis nous passons à la publicité.

Championnat d’Impact Wrestling Knockouts: Taya Valkyrie (c) contre Jordynne Grace – Maintenant, ce match a vu beaucoup plus d’interférences avec John E. Bravo que d’habitude, et presque immédiatement. Bravo a étranglé Grace avec la laisse de chien à quelques reprises, a tiré Taya sur les cordes et a même tiré l’arbitre; tout en ne se faisant pas virer. Taya a eu quelques mouvements à fort impact comme une bombe électrique sur les marches en acier et une route vers Valhalla sur la rampe d’entrée. Grace ne voulait tout simplement pas rester en bas. Michinoku Driver, Vader Bomb et le premier Grace Driver n’ont pas fait le travail. Taya et Bravo ont une mauvaise communication lorsque Taya Spears Bravo, ce qui permet à Grace d’en profiter; et terminer le match avec un autre Grace Driver. Le règne de 377 jours de Taya est enfin terminé!

Note globale 7/10

Impact Wrestling a présenté un assez bon épisode, le livre s’est terminé par une bonne lutte. Ne pas discréditer complètement le milieu… car cela importait pour des raisons d’histoire. Mais il y avait un peu de choses qui auraient pu être éliminées; voici votre RVD contre Joey.

La nouvelle capacité de Su à basculer entre Su et Susie est une ride intéressante. Elgin étant au point de match, Edwards doit commencer à mélanger les choses; ou ce sera sans incident. Ensuite, nous avons The North et leur sort des matchs en simple qui les coincent dans des défis de tag. Fallah est un favori des fans et TJP a trouvé un semblant de personnalité; il ne serait donc pas terrible de leur donner un coup de pouce suffisamment solide.

Encore une semaine retirée de Sacrifice; il devrait être intéressant de voir ce que Impact Wrestling ajoute aux intrigues.