Impact Wrestling annule les événements à venir en raison du coronavirus

Impact Wrestling a publié aujourd’hui une déclaration annonçant que son événement de verrouillage du 28 mars à Windsor, Ontario, Canada et son événement du 29 mars à Belleville, Michigan ont été reportés.

Cela est dû à l’épidémie de COVID-19. Vous pouvez lire leur déclaration complète ici:

«En raison des développements continus concernant COVID-19, le verrouillage du 28 mars à Windsor, en Ontario, et la panne du 29 mars à Belleville, MI, ont été reportés. Veuillez poursuivre les remboursements via votre point de vente d’origine.

Nous continuons de surveiller activement la situation et examinons les recommandations des agences gouvernementales appropriées et des communautés locales, en particulier en ce qui concerne le projet «No Place Like Home» prévu pour le 3 avril et Rebellion prévu pour le 19 avril. »

