Impact Wrestling Match Ratings & Analysis 2/4/2020

Le résumé de l’émission d’Impact Wrestling d’aujourd’hui semble assez intéressant. Susie et Rosemary se transformeront évidemment en une situation inspirée de Joss Whedon, mais celles-ci ont toujours été divertissantes. Daga et Dr Wagner ont des problèmes avec oVe et TJP contre Hijo del Vikingo devrait être assez génial.

J’apprécie que l’Impact Wrestling semble être d’accord pour essayer quelques choses en dehors de la formule habituelle de lutte télévisée.

Scannez ce code QR pour trouver quelque chose de différent.

@ IMPACTWrestling # ImpactOnAXSTV

Scannez le code.

Rejoignez la révolution. # RealityIsLost pic.twitter.com/B67IrEJiiq

– ICU (@RealityIsLost) 5 février 2020

Évaluations:

Tessa Blanchard vs Adam Thornstowe: Tessa gagne via Buzzsaw DDT – ** 1 / 4Rhino vs Taurus: Rhino gagne via DQ – ** Susie vs Rosemary: No Contest – N / ATJP w / Fallah Bahh vs El Hijo del Vikingo: TJP gagne via Regal Stretch – **** 1 / 4oVe (Jake & Dave Crist) w / Madman Fulton vs Daga & Dr Wagner Jr w / Galeno del Mal: ​​Daga gagne via Lifting Underhook Gutbuster – *** Street Fight: Tommy Dreamer vs Ace Austin : Ace Austin gagne via The Fold – **

Une analyse:

Tessa sort sur le ring et appelle Ace Austin, jette même un peu d’espagnol, mais la foule de Mexico ne s’en soucie pas. Ace et Reno Scum sortent, et Ace décide de lui donner à la place un substitut.

Tessa Blanchard contre Adam Thornstowe – Nous obtenons un match légèrement compétitif. Lustre et Ace à l’extérieur ont fait plus que leur juste part pour aider Thornstowe. Tessa s’est fait claquer dans le tablier par Luster, Thronstowe l’a emmenée à Pity City, mais qui s’attendait vraiment à ce qu’un copain bat Tessa? C’était un match décent avec Tessa travaillant par en dessous à cause du jeu des chiffres, mais rien de surprenant. Le match a fait en sorte de mettre en évidence l’écart de taille entre Tessa et même un lutteur undercard en ayant besoin de plusieurs DDT Buzzsaw pour faire le travail.

Madison, Taya et Kiera sont de grands talons comiques.

. @ MadisonRayne et @ HoganKnowsBest3 ne veulent plus rien avoir à faire avec @TheTayaValkyrie. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/BfIW0S6jUy

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 5 février 2020

Tommy Dreamer sort pour faire la sauvegarde, selon son rôle dans Impact ces dernières années, en particulier avec Tessa. Il défie Ace à un match hardcore plus tard dans la nuit.

Rhino vs Taurus – Nous avons vu un combat de Hoss assez solide dans ce match. Rhino a eu l’avantage de la puissance pendant un certain temps, mais le Taureau a montré une partie de son agilité avec quelques manœuvres de fronde et Shining Wizard, qui ont l’air cool d’un homme dans un masque de taureau. Après que Taurus a raté un gros tire-bouchon, Rhino cherche à profiter de la situation, mais Moose s’interrompt. Depuis qu’il est allé après Rhino pour la première fois, je suppose que c’était un DQ en faveur de Rhino. Quoi qu’il en soit, Rhino Gores Moose pour le faire sortir du ring, car Taurus et Rhino ont un moment respectueux dans le ring. Le DQ protège le Taurus des pertes de propreté consécutives et génère de la chaleur pour le match entre Rhino et Moose. Un match décent et une histoire décente, j’aurais préféré une finition propre.

ImpactPlus Flashback Moment: Beer Money vs Team 3D vs Motor City Machine Guns, # 1 Contender 3 Way Dance, TNA Sacrifice, 16 mai 2010

Ahh plus Taya est un peu délirante, et Rosemary met son plan directeur en action!

. @ WeAreRosemary n’a pas de temps pour @TheTayaValkyrie en ce moment. Elle est occupée à piéger le père James Mitchell. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/mSZTAdCjE4

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 5 février 2020

Susie vs Rosemary – Avec Rosemary dépêchant James Mitchell et Havok, nous connaissions tous le plan. Susie sort aussi douce que la tarte, alors Rosemary pousse et continue de pousser jusqu’à ce qu’elle lui jette le gant sanglant. Avoir le gant semblait débloquer les manières de Su Yung dans Susie et Rosemary était extatique de se faire gifler. Rosemary conduit Susie dans les coulisses, en particulier les étapes où Havok l’a suspendue et tué Su Yung la dernière fois qu’ils étaient au Mexique.

Toutes les mêmes notes étant jouées, Rosemary avait même un nœud coulant pour essayer de pendre Susie. Les souvenirs sont revenus, le pouvoir de Su Yung est revenu et nous voyons la transformation de nouveau en Su Yung. Havok a réussi à s’échapper, juste à temps pour voir Su Yung revenir, puis Su la poursuit.

. @ WeAreRosemary RESURRECTED @realsuyung! #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/UAzNv8pqNS

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 5 février 2020

TJP avec Fallah Bahh vs El Hijo del Vikingo – Ce match a été à la hauteur de ce que nous attendons des deux hommes. C’était un excellent mélange de Lucha Libre, Cruiserweight et même un peu de style junior japonais. Il y avait une belle tache de lucha qui se terminait par le double kip up, pause pour un moment d’applaudissements. Vikingo a réalisé des tonnes de mouvements amusants, un tire-bouchon tournant Frankensteiner, un arc et une flèche debout, un Tope con Hilo sur le tendeur et un poteau, une jambe de guillotine Triangle Spring Drop … juste un excellent match à regarder.

Même si TJP était évidemment un meilleur lutteur de tapis, Vikingo n’était pas complètement perdu sur la façon de se sortir des choses. Les variations de brassard et les Deathlocks indiens n’ont pas empêché Vikingo de descendre. TJP a également volé à plusieurs reprises, un Superplex lisse, une pierre tombale qui lui a donné l’ouverture pour frapper un Frog Splash, mais Vikingo a été expulsé. L’arrivée a été magnifique alors que Vikingo est allé dans les cordes, TJP l’a attrapé pour un coup de détonation, Vikingo a renversé cela et a essayé un Hurricanrana, mais TJP a attrapé la jambe et est descendu dans un étirement Regal. C’était juste une super séquence et Vikingo l’a soumis.

C’ÉTAIT IMPRESSIONNANT! @MegaTJP soumet @vikingo_aaa dans une correspondance INCROYABLE. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/VhAQAXSo9w

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 5 février 2020

Le Nord a ensuite frappé le ring pour battre Vikingo depuis qu’il a battu Josh Alexander la semaine dernière. TJP a essayé d’aider et Fallah a fini par tracer une ligne dans le sable et le Nord s’est retiré.

Katie Forbes arrête Joey Ryan, Ryan suppose que c’est quelque chose de sexuel, mais c’était juste une mise en place pour que RVD l’attaque. Assez bonne raison pour un match.

oVe (Jake & Dave Crist) avec Madman Fulton vs Daga et Dr Wagner Jr avec Galeno del Mal – C’était un match difficile à suivre le match Vikingo, mais puisque le spectacle est préenregistré, qui sait quand il a été filmé. Wagner a pris un bon coupeur de pendu et la foule a continué à jouer avec lui, mais Daga a fait la plupart du travail. Daga et Jake ont un solide va-et-vient où ils ont tous deux frappé des pilotes Death Valley très rapides, et c’était un bon moment pour reprendre votre souffle. Les frères Crist ont eu une chance décente après une pierre tombale à pointes, mais ce n’était pas censé l’être. Wagner s’est débarrassé de Dave et Daga a pu ranger Jake avec le Underhook Gutbuster.

Match solide, mais difficile à suivre TJP et Vikingo. Fulton présente Wagner et Daga, donc nous n’avons pas encore fini ici.

Street Fight: Tommy Dreamer contre Ace Austin – Pour être tout à fait honnête, ce fut un événement principal boiteux dans le grand schéma des choses. Combien de fois devons-nous voir Dreamer faire un arrêt, exiger un match extrême… juste pour perdre? Il a retiré ses taches habituelles, Beer Mist, Dusty Elbow, DDT sur une chaise, mais il n’y a aucun moyen pour Tommy Dreamer de battre le champion de la Division X. De plus, certains des points d’armes ont pris trop de temps.