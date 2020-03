Impact Wrestling News – Top 5 des moments les plus inquiétants du monde des morts-vivants, verrouillage, plus

Les matchs suivants sont confirmés pour la diffusion de l’Impact Wrestling la semaine prochaine:

* Su Yung et Jessicka Havok se battent dans le royaume des morts-vivants

* Tessa Blanchard et Eddie Edwards contre Michael Elgin et Taya Valkyrie

* Moose contre Chase Stevens

* Rhino et Sabu contre Madman Fulton et Dave Crist

Impact Wrestling a publié la vidéo suivante, en regardant les 5 moments les plus perturbants du monde des morts-vivants:

Impact Wrestling a également publié la vidéo suivante, montrant l’événement à la carte TNA Lockdown 2005:

Vous pouvez consulter ci-dessous les “5 meilleurs moments” de l’émission Impact Wrestling de la semaine dernière:

