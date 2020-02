Impact Wrestling Results & Review 18 février 2020

Impact Wrestling présente le spectacle de retour à la maison pour Sacrifice! Même s’il s’agit d’un événement ImpactPlus et non d’un PPV; le spectacle est au moins bien médiatisé.

Tessa et Ace ont une étiquette de 6 hommes avant leur événement principal Sacrifice, Rhino obtient un match d’échauffement; et nous obtenons le troisième opus d’Eddie contre Elgin!

Cela devrait être une émission décente, alors voici un autre code ICU à scanner … et ignorez la blague du magnétoscope de Don. Je suis à peu près sûr que la moitié de la formation de l’Impact Wrestling n’obtiendra pas ça … bon sang Callis …

IMPACT! Résultats:

Josh Alexander avec Ethan Page vs TJP avec Fallah Bahh: TJP gagne via Submission Reversal – *** 3 / 4Willie Mack vs Johnny Swinger: Mack gagne via 6 Star Frog Splash – * 1 / 2Madison Rayne vs Mazzerati: Madison gagne via CrossRayne – * Best of 5 Series: Match 3: Michael Elgin vs Eddie Edwards: Edwards gagne via Small Package – *** 3/4 ​​- Elgin: 2 – Edwards: 1Rhino vs Dave Crist w / Jake Crist: Rhino gagne via Gore – * 1 / 4Tessa Blanchard, Tommy Dreamer & Trey vs Ace Austin & Reno Scum: Ace gagne via The Fold – ***

IMPACT! La revue:

Josh Alexander avec Ethan Page vs TJP avec Fallah Bahh – Si nous avons appris quelque chose, c’est que seul le Nord a tendance à perdre; mais bon, les matchs sont bons. TJP n’est peut-être pas le plus charismatique, mais c’est un sacré bon lutteur technique. Alexander est également un lutteur technique bien connu, mais un style de lutte plus amateur.

Alexander a dominé environ les deux tiers de ce match, où le TJP n’a obtenu que quelques frappes; mais a continué à se battre pendant l’offensive. Alexander a frappé une bombe de libération de torture, qui avait l’air cool et a probablement envoyé TJP à un rendez-vous chiropratique précoce. TJP a eu quelques instants avec les variations Knee Bars et Crossarm Breaker; mais il a fallu attendre l’Avalanche Brainbuster pour qu’il soit proche. Alexander contre le coup de détonation, roule avec TJP sur le dos; mais TJP attrape le tendeur pour arrêter l’élan d’Alexandre. Alexander retombe à l’arrière Naked Choke, et TJP flotte pour la victoire finale. Bon match.

La connexion Mack et Pack passe un moment amusant. Swinger est tellement délirant, mais c’est charmant dans sa stupidité. Angle de remplissage assez amusant pendant que Rich Swann récupère.

Willie Mack contre Johnny Swinger – Construit à partir du segment des coulisses; Mack a dit à Swinger qu’ils avaient besoin de plus de représentants sur le ring. Swinger pensait qu’il voulait dire un match de tag, mais une fois que l’annonceur a dit “adversaire”; Swinger était confus et visiblement pas content.

Soyons tous réels ici, Willie Mack a presque battu The North seul; tandis que Johnny Swinger a perdu contre Joey Ryan. Même Stevie Wonder pouvait voir le résultat de ce match.

Quelques instants ont été amusants, Swinger est entré dans une petite offense; mais Mack n’a pas vraiment transpiré. Un peu de surpuissance frappant Swinger avec un étourdisseur ET 6 Star Frog Splash; mais je suppose qu’il essaie de franchir le point de ne pas vouloir faire équipe avec Swinger. Donc, si cela ne fait pas passer le message… faites-lui peut-être une mixtape de rupture.

Madison Rayne contre Mazzerati – Alors Madison fait tout le défi ouvert arrogant, et nous obtenons des talents cultivés à la maison! Mazzerati a obtenu quelques coups de feu lorsque Madison jouait à la foule, mais venez maintenant; Madison a marqué ce premier défi ouvert avec la victoire évidente. Peut-être que nous en aurons un peu plus, puis nous aurons un retour sympa ou quelque chose.

John E. Bravo interrompt l’interview de Jordynne avec un hommage vidéo à Taya depuis qu’elle l’a glacé après la perte. Juste… wow… regarde.

ImpactPlus Flashback Moment: Mr. Anderson vs The Pope D’Angelo Dinero, Finals 8 Card Stud Tournament, Against All Odds 14 février 2010

RVD est un canot de douche tellement intolérable… c’est génial.

Best of 5 Series: Match 3: Michael Elgin contre Eddie Edwards – Eh bien, c’est un autre match non gimmick; mais au moins Edwards essaie une tactique légèrement différente. Il prend l’offensive à Elgin rapidement et lourdement avec de gros mouvements comme un Suicide Dive et un Tiger Driver.

Elgin ne descendait pas si vite bien sûr, donc nous avons eu un très bon va-et-vient. C’était comme s’il avait un peu plus de temps que les deux premiers; et l’attaque d’Eddie était généralement meilleure. Elgin a frappé tous ses meilleurs coups, sauf la bombe Elgin. Edwards l’a contré dans un petit paquet a bien fonctionné pour une victoire choc. Enfin, Edwards monte sur le tableau, mais Elgin ressemble toujours à celui en charge.

Rhino vs Dave Crist avec Jake Crist – Dans un éternuement et vous manquez le style de match, Rhino mange Dave Crist. Oui, il a eu une petite offense et Jake a essayé de s’impliquer, mais ne nourrissez pas le Rhino.

Hé regarde! Il y a une bande-annonce à venir pour Chris Bey! Après son année 2019 chargée, je suppose qu’il a accepté un contrat avec Impact Wrestling. Très cool.

Tessa Blanchard, Tommy Dreamer & Trey vs Ace Austin & Reno Scum – Le match de tag multi-homme typique avant la grande épreuve de force! Avant la pause commerciale, nous obtenons deux fois un spot du coude bionique triple. Ce qui… ne va pas mentir, est étrange de la part de quelqu’un avec le nom de famille de Blanchard. Après la publicité, nous obtenons une action bien rythmée; qui voit tout le monde dans des endroits décents. Tommy et Trey sont à la fin de la plupart des punitions. Reno Scum a sa place à Pity City et Tommy frappe son Cutter. L’action déborde à l’extérieur, où tout le monde est disposé; Tessa mange un peu le ballon de soccer Kick d’Ace, mais Trey efface Ace avec une plongée avec tire-bouchon. Trey lance Ace en tirant, mais Ace donne un coup de pied à la corde, frappe The Fold et c’est tout ce qu’elle a écrit.

Le match a accompli une quantité décente de choses tout en étant décemment divertissant. Trey essaie toujours de se venger d’Ace, mais Ace a mentalement des kilomètres d’avance sur Trey. Trey est donc court, Ace a l’air fort dans le match Champion contre Champion, et Reno Scum est au moins une équipe compétente.

Note globale: 7,5 / 10

Deux grands matchs et un événement principal modérément décent ont assez bien contribué au Sacrifice d’Impact Wrestling. Toutes les histoires majeures tournent et vous ne pouvez pas être en colère contre le travail sur le ring.

Je suis surtout curieux de savoir si Susie va interférer dans le match de Havok pendant sa tournée de vengeance. Ce n’est peut-être pas le meilleur look pour que votre nouveau champion ait besoin d’une finition de manigances; mais j’aime vraiment l’évolution de Su Yung.

Quoi qu’il en soit, le travail en anneau, le travail décent des personnages et les scénarios ont progressé. IMPACT! a fait tout ce qu’il était censé faire et était assez agréable.