Impact Wrestling Results & Review 2/25/2020

Impact Wrestling continue les enregistrements de Sam’s Town à Vegas! Le quatrième match de la saga Elgin et Eddie; avec l’événement principal de Tessa et Ace pour le titre X Division.

Elgin et Eddie sont toujours bons, même s’ils deviennent un peu périmés à ce stade. Tessa contre Ace a beaucoup de potentiel pour être meilleur que Sacrifice. Donc, avec tout cela, cela pourrait être un bon spectacle.

Passons d’abord à l’interruption de l’USI, scannez le code si vous ne connaissez pas l’exercice; et maintenant au spectacle!

Nous tenons à nous excuser pour ces interruptions répétées sur IMPACT. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/MJecYZea4L

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 26 février 2020

IMPACT! Résultats:

RVD avec Katie Forbes vs Daga: Daga gagne via Countout – * 1 / 2Rohit Raju w / Mahabali Shera & Gama Singh vs Wentz w / Dez & Trey: Rohit gagne via Double Foot Stomp to the Back – *** Championnat Knockouts: Jordynne Grace (c) vs Miranda Alize w / Madison Rayne: Jordynne gagne via Grace Driver – * 3 / 4Best of 5: Match 4: Eddie Edwards vs Michael Elgin: Eddie gagne via Gedo Clutch – *** 1/4 – Edwards 2 – Elgin 2Championnat de la division X: Ace Austin (c) contre Tessa Blanchard: Tessa gagne via DQ – *** 1/2

IMPACT! La revue:

En haut de l’émission, ils annoncent que Willie Mack tweetera pendant l’émission sur Twitter officiel de l’Impact.

RVD vs Daga

RVD a fait un travail de personnage décent avec ce personnage de douchey qui préfère s’entendre avec Katie Forbes plutôt que de lutter. Même s’il le faisait à moitié, tout comme le gadget actuel; RVD manipulait Daga très tôt. Katie a été distraite par les haineux sur les réseaux sociaux tout le temps. Elle a donc raté les lieux de célébration et n’était qu’une distraction générale en regardant son téléphone. Katie s’est dirigée vers l’arrière et RVD n’a pas vu où elle était allée; alors il quitte juste le milieu du match pour aller la retrouver. Daga gagne via le compte à rebours dans un match qui était un peu difficile en ce qui concerne le travail sur le ring; mais a bien fonctionné avec le gadget.

Eh bien, RVD trouve Katie et quelqu’un d’autre pour un segment d’après-match:

Super-pénis, super-cul et super-star?

@JoeyRyanOnline, @TherealRVD et @TheKatieForbes sont-ils un super-groupe potentiel? #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/oIKA2AUPcl

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 26 février 2020

Rohit Raju avec Mahabali Shera et Gama Singh vs Wentz avec Dez et Trey

Pas un mauvais match entre ces deux-là. L’ajout de Shera a contribué à élever le Desi Hit Squad à des concurrents compétitifs pour les titres de tag. Enfer, il semble même que ça se passe bien dans les matchs en simple. Solide d’avant en arrière, mais rien de trop spectaculaire. Juste un bon match de style Junior Heavyweight quelque peu basique.

Championnat à élimination directe: Jordynne Grace (c) contre Miranda Alize avec Madison Rayne

Jordynne veut donc être un champion de combat, et cela signifie un match contre… un rando. Madison essaie de faire passer cette affaire de chef de vestiaire au niveau supérieur; en aidant les jeunes talents à trouver des opportunités. Cela conduit probablement à la découverte de l’intérêt personnel de Madison; mais je suppose que pour l’instant, ce pourrait être juste un défilé de talents indie. Mis à part une petite floraison, Miranda n’avait pas vraiment beaucoup de taches pour briller; et elle avait l’air surclassée presque tout le temps. Ne donnons pas de coups de titre de talent d’amélioration, d’accord Impact?

Meilleur de 5: Match 4: Eddie Edwards contre Michael Elgin

Ce match provient de la promotion de Sami Callihan dans l’Ohio, The Wrestling Revolver. Je suis toujours surpris que tous ces matchs soient des matchs sans gadget. Tous leurs matchs suivent une formule assez similaire, mais Elgin a ajouté quelques rides précoces avec la corde à linge Cartwheel de la corde supérieure et a retiré un Shouten Kai.

Une partie de l’histoire d’Elgin a dû être qu’il ne voulait pas opter pour la Powerbomb depuis qu’Eddie l’a contrée la dernière fois; nous voyons donc plus de tentatives au Western Lariat. Eddie a opté pour le petit package en référence à la façon dont il a gagné la dernière fois, mais Elgin s’en retire. Encore quelques tentatives de chutes, nous voyons Eddie retirer un Gedo Clutch! Gedo Clutch obtient Eddie la victoire pour égaliser le tableau de bord.

ImpactPlus Flashback Moment: Jeff Hardy vs Mr Anderson, Ladder Match, Heavyweight Championship, Against All Odds 13 février 2011

Un peu d’un segment dans les coulisses exaltant l’événement TNA: No Place Like Home; pendant le week-end de WrestleMania.

“La différence entre tous ces gars que vous avez mentionnés et vous est que nous étions tous en fait des champions.”

L’entraîneur et le capitaine d’Équipe Canada viennent de s’instruire à @TheMooseNation. #IMPACTonAXSTV @iPeteyWilliams @ScottDAmore pic.twitter.com/0OJ9o3UgXc

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 26 février 2020

Swinger se présente pour continuer son discours à Willie Mack, mais Disco Inferno apparaît de nulle part! Ils entrent dans un petit désaccord verbal, mais je pense que cela a fini par faire de Swinger et Disco une équipe.

La connexion Mack et Pack est morte afin que la connexion New York puisse revivre. #IMPACTonAXSTV @TheRealDisco @Willie_Mack pic.twitter.com/z5vxEw7KxK

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 26 février 2020

Championnat de la division X: Ace Austin (c) contre Tessa Blanchard

Eh bien, nous avons vu une correspondance maladroite entre ces deux à Sacrifice; alors qu’obtenons-nous ce soir?

Ace a continué un peu de son personnage lubrique, mais c’était plus un match de style X Division. Beaucoup de coups rapides solides, Tessa avec le Low Dropkick et un joli Hanging Codebreaker; donner le ton très tôt. As était sur le pied arrière, jusqu’à ce qu’il soit capable de ralentir un peu Tessa et d’appliquer quelques mouvements de soumission.

La porter avec des grèves et du travail des membres a beaucoup aidé Ace. Tessa essayait toujours de tirer à travers, avec son intensité caractéristique; mais Ace était en contrôle jusqu’à ce qu’il manque The Fold. Tessa en a profité, a presque retiré le Buzzsaw DDT; mais nous obtenons ce match entier ponctué d’une lance de Taya Valkyrie. Le match est jeté comme un DQ, et Taya commence sa quête pour défier Tessa pour le Championnat du Monde.

Note globale: 7/10

Oui, il y avait quelques clunkers d’allumettes; mais tant de choses ont été avancées. RVD a mal fonctionné, mais il a ajouté une ride intéressante possible pour sa nouvelle personnalité. Swinger et Disco pourraient être en or. Souvenons-nous à quel point Disco était génial l’année dernière; quand il a en quelque sorte lancé l’angle entre les sexes de Tessa. Eddie attachant la série Best of 5 n’est pas surprenant, mais toujours agréable. Couronné par la possibilité de deux femmes luttant pour le Championnat du monde; cela doit être sans précédent dans l’histoire de la lutte télévisée nationale.

Cela dit, comment cela pourrait-il être moins qu’un bon spectacle? J’ai vraiment apprécié cet épisode d’IMPACT !, bien plus que Sacrifice.