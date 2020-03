Interview de Becky Lynch – Son règne d’un an en tant que championne, lutte dans des arènes vides

La championne féminine WWE RAW Becky Lynch a eu une interview avec Sporting News. Elle a parlé de son règne d’un an en tant que championne RAW et de lutte dans des arènes vides.

Becky sur son règne d’un an en tant que championne RAW féminine.

“Ouais. J’ai eu un peu de temps pour y penser. C’est assez fou et cela apporte ses propres défis. Et à cause de cela, parce que je l’ai depuis un an, je suis sans arrêt depuis un an, plus d’un an. Donc, il s’agissait vraiment d’aller constamment et d’être constamment en mouvement et maintenant et j’ai enfin eu la chance de réfléchir sur l’année écoulée et de réfléchir à ce que je veux pour l’avenir, l’année prochaine, ce qui est plutôt cool . “

Becky commente la lutte dans des arènes vides pendant la pandémie de COVID-19.

“Oh oui. Je me souviens avoir lutté devant sept personnes, si même. Et avec les Irlandais, je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais ils ne sont pas vraiment timides, non? Ils sont généralement vifs avec des retours de choses où vous pouvez tous les entendre quand ils sont dans la foule. Parfois, quelques personnes seulement sont pires que personne. J’ai déjà traversé la lutte devant personne à côté. WrestleMania sera la première fois que je lutte devant personne face à un public de la WWE. Je vais juste apporter cette énergie, apporter cette intensité. Et je ne veux pas perdre mon championnat. Je veux continuer ici. Je veux être ici en tant que champion et prendre ma retraite avec ce truc. »