Jake Roberts affirme que Vince McMahon avait l’habitude d’espionner ses séances de thérapie

AEW / WWE

Jake ‘The Snake’ Roberts a affirmé que Vince McMahon avait l’habitude de l’espionner efficacement pendant les séances de thérapie après que le président de la WWE l’avait envoyé dans ce que Jake qualifiait de “réhabilitation hardcore” à la fin des années 80, révélant tout cela dans une interview avec FlipDaScript.

S’exprimant sur la réadaptation, Roberts a affirmé que Vince avait payé en son nom, en forçant “environ 40 000 $ par personne à chaque fois”. Il a dit que pendant ce temps, il était régulièrement “retiré des cours pour aller voir un psychothérapeute”, qui lui faisait “faire toutes sortes de bêtises, jouer avec des poupées, battre des poupées”, comme le thérapeute tentait de trouver Jake pour exprimer sa colère.

Convaincu que le médecin relevait directement de Vince, Roberts a affirmé que “McMahon me faisait analyser chaque putain de jour où j’étais là-bas. Cet homme faisait rapport à McMahon. Il voulait voir comment je coché pour qu’il puisse me traiter et joue-moi. Il a beaucoup appris sur moi, et je pensais que c’était une sorte de connerie. “

“Je pensais que la relation entre le médecin et le patient était censée être sacrée”, a ajouté Jake. “Eh bien, évidemment, ce n’était pas le cas.”

