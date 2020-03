Jake Roberts discute du Montréal Screwjob, sa théorie intéressante derrière

Jake Roberts, membre du WWE Hall of Famer, a réalisé une interview avec FlipDaScript.

Au cours de l’entrevue, il a donné sa théorie selon laquelle tout le Montréal Screwjob et la tension entre Bret Hart et Shawn Michaels étaient dus au fait qu’ils dormaient tous les deux avec Sunny.

Voici ce qu’il avait à dire:

«C’était une blague, mec. Vous savez ce qui s’est passé là-bas, vous avez eu deux petites chiennes se disputant une fille, se disputant Sunny, et toutes les deux le lui collent, et elles se détestaient toutes les deux pour ça, oh oui, c’est ce qui se passait. Et ils se détestaient pour ça. Ils se sont disputés l’homme à la chatte. Et elle le donnait à tout le monde, peu importe, mec. »

«J’écrivais la télévision de Vince pour lui, n’est-ce pas, et c’était à cette époque, et il disait:« Je dois parler à ces gars-là vers 10 h 30. »Il allait téléphoner et parler aux deux. de ces imbéciles pendant deux et trois heures, les suppliant de se battre, essayant de les convaincre de se battre. “Eh bien, si je veux combattre ce fils de pute, je veux ceci et je veux cela.” Il a dû les jouer et embrasser leur cul juste pour les mettre dans le ring ensemble. Maintenant, permettez-moi de vous demander ceci, si vous payez un homme, c’est votre entreprise, n’est-ce pas, et vous dites à cet homme: “ Hé, écoute mec, je te paie X dollars, je veux que tu ailles là-bas et perdre ce soir. “Avez-vous un problème avec ça? Ils l’ont fait. À cause de la chatte, aucun d’eux ne voulait perdre contre l’autre, car ils avaient l’impression que le gagnant allait avoir la chatte, je ne sais pas, mec. “

