Jake Roberts révèle qui l’a amené à AEW, parle à Tony Khan et plus encore

Lors d’un récent entretien avec Sportskeeda, Jake Roberts, membre du Temple de la renommée de la WWE, a commenté ses débuts à AEW, qui voulait le faire entrer, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur la façon dont Tony Khan voulait le faire entrer à AEW: «Mon nom n’arrêtait pas d’être élevé par des gens, mais c’était en fait [Tony] Khan qui a dit: “Je le veux ici.” C’est tout un compliment là-bas. Ce n’est pas comme ça que je m’attendais à être introduit [Rhodes]mais ce n’était pas le cas, c’était Khan qui me voulait là-dedans. J’ai fait le petit truc de cartes que j’ai fait pour eux [at Double Or Nothing], c’était juste une bonne chose à faire, où j’ai distribué les cartes pour cette chose qu’ils faisaient. Mais ensuite, être invité à faire cet angle (avec Lance Archer et Cody Rhodes) était beaucoup plus grand. Ça va être énorme. Nous n’avons pas encore vraiment commencé. Il ne s’est pas encore épanoui en ce qu’il va être. Nous allons faire plus de choses cette semaine. Ils sont revenus à la vieille école, ce que j’aime. C’est construire quelque chose au lieu de le faire à la manière de la WWE où ils le construisent la première partie du spectacle, puis le terminent à la fin du spectacle. (rires) Cela, les gens s’en souviendront, car ils prennent le temps de le construire correctement. “

Sur le jeune talent qui a demandé son aide: “Il y a un couple qui est venu [for mentoring]. J’ai tendu la main, je suis allé voir chaque gars et j’ai dit: «Écoute, mec, je suis là pour toi. Ce n’est pas à propos de moi, je suis là pour vous. Si je peux vous aider, s’il y a des questions auxquelles je peux répondre, venez me voir. Je n’ai eu que deux personnes venues vers moi. L’un d’eux avait quelque chose dont ils voulaient vraiment parler et j’ai pu les aider avec des interviews. Je les ai quand même fait avancer dans la bonne direction. Je me sentais vraiment bien, c’est un jeune enfant. Son père était un lutteur, «M. Cul »Billy Gunn. C’était le fils de Billy Gunn [Austin] qui est venu à moi et voulait de l’aide. Ça m’a vraiment fait du bien, mec. Son père est une superstar et un Temple de la renommée à part entière et tu viens à moi? Je comprends ça. Parfois, il est plus facile de demander à quelqu’un d’autre qui n’est pas ton père… C’était facile pour moi, mon père ne voulait pas aider. »