Jake Roberts ROASTS Bret Hart et Shawn Michaels

Jake Roberts a choqué à la fois Bret Hart et Shawn Michaels comme les “pires champions de tous”.

Dans une interview avec FlipDaScript, la légende dit qu’il respecte ce que le duo a accompli en tant que travailleurs qualifiés dans le ring au cours de leurs carrières respectives, mais affirme qu’ils ne mettaient pas d’argent dans la banque lorsqu’ils détenaient le titre mondial WWF. Cela l’a amené à les déclarer parmi les pires champions du monde de l’histoire de la WWE.

Ce sont des mots très forts.

Vous trouverez ci-dessous une transcription complète du discours cinglant de Jake.

“Était-il (Michaels) un bon champion? Enfer non. A-t-il mis des culs aux sièges? Pas

autant. Vérifiez les livres. Bret Hart et Shawn Michaels étaient les

les pires champions de tous. Ils n’ont pas mis d’argent à la banque. Shawn

Michaels avait le facteur «ça», mais il pesait 215 livres et de mon temps, vous êtes

monter sur le ring avec des gars de 275, 300, 350 livres. Ensuite, vous allez à André, qui avait 550 ans. Pouvez-vous imaginer Shawn affronter André? Mon cas est

fermé”.

Roberts a poursuivi en disant que Steve Austin était le meilleur champion de l’histoire de la lutte professionnelle.